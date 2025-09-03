HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Estaràs concentrat a augmentar la teva força física. Potser estàs anant a un gimnàs, tonificant la teva musculatura. O potser has començat a menjar més saludablement per incentivar els teus nivells d'energia. Amb l'alineació planetària, et vols posar en bona forma.
Taure
Avui us sentireu una mica d'extenuació a causa de la influència de la configuració celestial. Seria intel·ligent assegurar-te que els teus plans siguin factibles. Estàs segur que tens els recursos necessaris per assolir les metes que t'has proposat? Potser t'hauries de resignar a canviar alguns paràmetres.
Bessons
Enfrontes un dia d'alguna manera frustrant. Segurament, la influència astral d'avui vol dir que molta de la teva energia acumulada trobareu expressió. Hauràs d'aprendre a manejar les teves ansietats. Ja sigui comprometi't amb el càlcul de tots els riscos involucrats, o troba la seguretat en tu mateix per enfrontar-los a mesura que apareguin.
Cranc
Si tens l'ull en algú de la teva vida professional, tens sort, amb l'alineació planetària aquest és el moment per actuar. Si estàs enamorat/da, cerca algun pretext per declarar-li el que sents. Si el que t'ha captivat és algun negoci particular, no tens cap garantia addicional en el proper, per tant actua avui.
Lleó
Decidiràs arreglar alguna cosa, amb aquesta energia celestial a favor teu. Hi haurà inspiració per treballar en un artefacte de la llar que no ha estat funcionant apropiadament. O potser et prenguis un temps per arreglar una mica del teu ordinador. Fins i tot potser us demanen ajuda per arreglar la interlocutòria d'un amic.
Verge
En aquests moments és millor que siguis honest/a i obert/a cap a les persones. L´alineació planetària incentivarà un flux directe de comunicació. Si apareix un desafiament, no ho evitis. És millor resoldre els problemes a mesura que hi apareixen. Descobriràs que els altres treballaran amb tu per resoldre les qüestions.
Balança
Necessitareu ocupar-vos d'alguns assumptes domèstics. Si casa teva és plena de desordre, necessitaràs arreglar aquestes piles de papers. També serà el moment d'ocupar-se de la bugaderia. O d'aspirar els pisos. També trauràs algunes peces de roba del teu armari que ja no utilitzes i les donaràs a alguna institució de caritat.
Escorpí
Avui intenta no perdre els estreps. L'alineació planetària farà que les teves emocions estiguin una mica intensificades. Descobriràs que estaràs una mica més sensible que allò usual. Tens un tracte fàcil, i et costa molt molestar-te per alguna cosa. Però en aquest moment, et sentiràs una mica aclaparat per la feina o les obligacions familiars.
Sagitari
Avui algú us demanarà consells. L'energia astral en funcionament augmenta la intensitat de les converses que mantindràs amb les persones. Un amic us demanarà ajuda en una situació difícil. O una persona estimada et demanarà ajut amb alguna cosa.
Capricornio
Quan fas alguna cosa, ho fas d'allò més bé! L'energia planetària en funcionament us inspirarà a fer un moviment audaç. Potser li proposes matrimoni a algú. O potser feu una proposta de negocis interessant a un client o al vostre cap. Fins i tot podries anar a aquesta companyia on t'interessa treballar i demanis feina.
Aquari
Sentiràs una sensació creixent de responsabilitat envers algú. Potser el teu fill està tenint problemes, i vols ajudar-lo a resoldre'l. Podeu entrenar-lo en un esport o ajudar-lo amb alguna tasca complicada. Amb l'alineació planetària, estaràs més sensible sobre les necessitats dels altres.
Peixos
Avui faràs una recepta personal de la teva creació. Tot i que no cuinaràs de la manera tradicional, utilitzaràs la teva imaginació per preparar un nou pla. Potser pensaràs en una manera nova de mercadejar el teu negoci. O potser considereu un nou enfocament en la vostra parella. Actua segons els teus instints.