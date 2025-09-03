TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
El retorn de ‘Dexter’, la tretzena temporada de ‘Futurama’ o una nova entrega de l’spin-off de ‘The Boys’, ‘Gen V’, entre les estrenes destacades del setembre.
El 12 de setembre marca el retorn a SkyShowtime de Michael C. Hall a Dexter: Resurrección, un punt i seguit de la sèrie original que es desenvolupa setmanes després de la suposada mort d’un dels seus personatges, qui ara haurà de buscar el seu fill i intentar resoldre un passat tèrbol i inquietant.
El dia 14 li arriba el torn a Álvaro (Gabriel Guevara) i Carlos (Hugo Welzel) amb Mar afuera (Atresplayer), la història de dos interns d’un centre de menors que compleixen condemna en un entorn hostil.
Després de dotze divertides temporades de Futurama, la sèrie de dibuixos per a adults torna a Disney Plus+ el 16 de setembre amb nous capítols. La ficció de Matt Groening és una de les més longeves del gènere animat: des del 1999 aposta per l’humor negre i la ciència-ficció esbojarrada.
L’endemà, la plataforma de Disney estrena una comèdia musical, Electric Bloom, la història de tres amigues que integren el grup pop que fa referència al títol de la sèrie.
Precisament, el mateix dia 17 és una data concorreguda en què també s’estrenen la segona temporada de Gen V (Prime Video) i la quarta temporada de The morning show (Apple TV), amb Reese Witherspoon i Jennifer Aniston.
Altres rostres molt coneguts protagonitzen Black Rabbit, la minisèrie que arriba a Netflix el 18 de setembre amb el propòsit d’enfrontar Jude Law i Jason Bateman. Els dos intèrprets es posen en la pell de dos germans que han de fer front a perills que amenacen d’arruïnar les seves vides.
A aquesta plataforma arriba el 19 de setembre El refugio atómico, dels creadors de La casa de papel. Protagonitzat per Miren Ibarguren, Joaquín Furriel i Natalia Verbeke, aquest thriller relata com un grup de multimilionaris es refugien en un búnquer de luxe davant l’amenaça d’un conflicte global sense precedents.