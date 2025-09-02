AGENDA
Visita guiada a l'exposició 'Eulàlia Grau. L'art com a compromís ètic'
VISITES
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ ‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’ I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ‘ELS BUITS’
Visita guiada a l’exposició per entendre l’obra d’aquesta artista referent en l’art feminista durant la fi del franquisme i l’inici de la transició i projecció del documental Els buits, un exercici de memòria històrica nominat als premis Goya 2025.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 10 d’octubre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Per mostrar altres models urbans, l’exposició representa quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Museu de la Bicicleta. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.