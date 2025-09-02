HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La configuració celestial avui et farà sentir molt sensible. Et sentiràs ofès a la menor crítica, i les teves accions i activitats dels que t'envolten sobtadament et resultaran superficials. Què passa? Serà el moment de canviar de feina? O potser només és la teva actitud que necessita reajustar-se. No et preocupis, aquesta fase passarà.
Taure
Amb la configuració celestial podries estar amb ànim de divertir-te. Probablement no tinguis gaires ganes de treballar. Potser decideixis compartir fins i tot la més banal de les teves bromes amb els teus companys de feina. Podries entretenir-los oficiant de comediant de l'oficina. No et costa gaire fer que la gent rigui.
Bessons
Avui us sentireu nervis sobre algun tema, a causa de l'energia astral en joc. Tracta de no permetre que una falta passatgera de confiança et desil·lusioni. Tracta de connectar-te amb mantres positius o mantingues una conversa inspiradora amb un amic.
Cranc
Amb l'actual influència planetària, el dia podria requerir una mica més gentilesa. Si pressiones massa en una direcció, podries descobrir que pateixes més contratemps. El millor és que avui siguis receptiu i deixis que les coses flueixin cap a tu.
Lleó
Aquest no és un dia per córrer riscos. La configuració planetària t'incentivarà a fer decisions que aniran contra la llei i el sentit comú. Només perquè sents que les coses van massa lentes no és excusa per a un judici dolent. Si et descobreixes pensant, "Comencem a construir sense l'autorització necessària", o, "Surtim de viatge a l'exterior sense les vacunes requerides", se t'adverteix, pensa-ho dues vegades.
Verge
Amb aquesta alineació planetària sens dubtes enfrontaràs el dia davant d'una manera frenètica. Tindràs ansietat per clarificar la teva situació financera, els teus problemes professionals o les teves afliccions emocionals i estaràs determinat a trobar els mitjans per fer-ho immediatament. Però el teu esperit imprudent va ser el que et va col·locar en aquestes situacions en primer terme.
Balança
Últimament has desitjat reconeixement social i èxit, i has estat molt més actiu en la glamurosa vida social que allò usual. Fins i tot t'has sorprès a tu mateix fent-te noves amistats. Tot i això, avui la configuració celestial t'inspirarà a preguntar-te si val la pena quedar-te amb alguns dels socis que tens.
Escorpí
Aquest és un moment per pensar en les teves relacions. Si tens socis a la feina segurament necessites ajuntar-te amb ells per revisar l'estat dels negocis. A la teva vida privada, hauràs de repensar els teus plans de vacances i potser fins a considerar compartir una casa amb amics. No necessites irritar-te.
Sagitari
Si encens el motor del teu cotxe i comences a manejar sense treure el fre de mà, possiblement pensis que el motor està funcionant malament. Aquest és el tipus d'error d'absència mental que us passarà a l'escola oa la feina, a causa de la influència dels planetes. Encara que vegis que els teus plans comencen a tenir èxit, frena la teva eufòria. Avui, estàs advertit/da a concentrar-te en els detalls!
Capricornio
Avui, a l'escola oa la feina hi haurà algunes topades, a causa de la influència de l'energia astral actual. Els canvis d'actitud que has demostrat darrerament no han tingut cap efecte en la teva voluntat. Avui, una figura representant d'una autoritat us ho farà notar, encara que us disgusti. És un bon dia per aprendre a acceptar.
Aquari
Aquest és un d'aquells dies en què finalment comprendràs on és la teva vida professional. Aquesta claredat et posarà en una situació delicada a la feina, perquè et permetrà veure el que altres no poden. En darrera instància, els altres respectaran el teu punt de vista. Veuràs, quan et reafirmes, les situacions canvien.
Peixos
Si estàs involucrat en un treball intel·lectual de qualsevol tipus, resisteix la temptació de llençar tot el que hi ha sobre el teu escriptori i començar de nou. Pensaràs que res del que fas està prou ben fet o és prou meticulós, i que els teus treballs no et van deixar res més que clixés.