TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
El setembre arriba carregat d’estrenes amb les continuacions de ‘Miércoles’, ‘La Caza’ o ‘Solo asesinatos en el edificio’, i un munt de noves produccions.
El setembre és sinònim de tornada a l’escola i a la feina, i les sèries no podien ser menys. Aquest mes porta més d’una vintena d’estrenes, entre les quals el retorn de Tim Burton amb la segona part de la nova temporada de Miércoles, la segona entrega de la comèdia Poquita fe o el ressorgiment de Dexter.
L’arrencada del mes és un bon moment per continuar descobrint la història de la carismàtica filla gran de la família Addams, a partir de demà a Netflix.
Mentrestant, els inquietants boscos d’Irati (Navarra) es podran visitar a través de la quarta temporada de La Caza, disponible des de dijous a Movistar Plus+, en què Silvia Alonso, Megan Montaner i Félix Gómez presenciaran l’assassinat d’una dona. Destaca en el repartiment la presència de l’andorrà Roger Casamajor.
El 6 de setembre donarà la benvinguda a dues noves històries: Confidence Queen, la primera sèrie coreana original de Prime Video, i Task, la gran aposta del mes d’HBO Max que segueix el camí de Jon (Mark Ruffalo), un agent de l’FBI de la ciutat de Filadèlfia.
D’altra banda, també cal destacar la cinquena temporada de Solo asesinatos en el edificio, amb el trio format per Steve Martin, Selena Gómez i Martin Short. Els nous capítols arribaran a Disney Plus+ el dia 9 per resoldre, amb humor, la misteriosa mort d’un porter de l’edifici Arcornia.
Menys rialles portarà el 10 de setembre a Netflix Las muertas, basada en la novel·la de Jorge Ibargüengoitia, i La Novia, una sèrie en què l’obsessió d’una mare farà que s’enfronti a la parella del seu fill. La mateixa plataforma ampliarà el seu catàleg de sèries romàntiques i dramàtiques el dia 11 amb Diario de una chica experta en desastres de amor i Beauty in Black.