HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries sentir entusiasme per començar alguna cosa nova. L'alineació planetària us està encoratjant a deixar enrere vells esquemes i costums. Potser estàs planejant enfocar els teus objectius professionals de manera diferent. Podries estar llest per capbussar-te i portar les coses en una nova direcció.
Taure
Avui estaràs llest per obrir les ales en una nova adreça. L'alineació planetària us anima a experimentar i expressar diferents parts del vostre ésser. Si la gent està acostumada a veure't actuar d'una manera, anima't a sorprendre'ls! Sigues una mica més audaç si en general ets tímid. S'insinuant si en general ets reservat.
Bessons
Avui heu de fer esforços per pensar d'una manera nova i diferent. Amb l'alineació astral en joc, tindràs més sort si et mantens alerta. Potser esteu lluitant amb un problema en aquest moment, enfocant-lo només des d'un angle. Però intenta fer un pas enrere de la teva perspectiva actual.
Cranc
Amb l'energia celestial en joc, estareu amb humor d'innovar i canviar els vostres entorns immediats. Potser decidiu reorganitzar la vostra oficina, ordenant els arxius i mobles. O potser decideixis crear un nou equip de treball (si manegues personal).
Lleó
Avui seràs líder d'alguna cosa. L'energia dels teus astres en joc t'encoratja a fer-te càrrec en una situació en què el comandament et resulta natural. Potser tens una perícia comercial extra que als teus col·legues els falta. Intervé i guia els altres.
Verge
Amb l'alineació celestial, la teva ment podria desbordar visions creatives. Podríeu tenir representacions mentals d'imatges. Potser t'inspirin per a un dibuix o una pintura que t'agradaria fer. O potser traces l'esbós del pla d'una casa.
Balança
Amb la configuració celestial d'avui voldràs ser més sensible als sentiments aliens. Tendeixes a abocar-te tant a les teves coses que no pares atenció a l'estat d'ànim dels altres. Podria haver-hi un familiar o company de feina que està travessant un moment difícil.
Escorpí
En aquest moment podries sentir desitjos de celebrar-ho. L'alineació planetària indica que podries haver tingut un canvi substancial favorable. Potser estàs progressant molt a la feina. Potser esteu rebent un augment de sou o una promoció. O podries estar vivint connexions meravelloses amb la teva parella.
Sagitari
Amb l'energia astral en joc, avui voldràs seguir el teu consell. Algú al teu voltant podria desitjar aconsellar-te, però podria estar mal informat. Aleshores no creguis tot el que escoltis. En poder discernir, aviat podries adonar-te que aquesta persona només està manifestant una opinió forta, no un fet.
Capricornio
Amb l'aspecte en joc, avui podries experimentar alguna comunicació virtual interessant. Potser intercanviïs un e-mail fascinant amb algú. Podràs preguntar-te si hauries de conèixer personalment aquesta persona. De vegades no és fàcil conèixer algú a través dun simple xat per Internet.
Aquari
Amb l'energia astral en joc, avui podria aflorar el teu costat tímid i cordial. Tot i les aparences, ets de cor tendre. Tots els teus éssers estimats ho saben, tot i que parles als crits. Avui podries dedicar temps de bona qualitat a la teva parella o als teus fills, si és que en tens. Experimentaràs una sensació de gratitud i benedicció.
Peixos
Avui podries tenir una forta sensació de connexió amb algú. L'alineació astral agita energies intuïtives fortes. Podries tenir la sensació d'haver trobat la teva ànima bessona. Aquesta persona podria estar a la mateixa sintonia que tu, compartint les mateixes visions de la vida.