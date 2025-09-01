TELEVISIÓ
Fum i negocis
‘Entrepreneurs’, la primera sèrie de Pantomima Full, arribarà a Disney+ el 23 d’octubre. La ficció, de deu capítols, és una crítica al món del coworking.
Entrepeneurs, la primera sèrie del duo còmic Pantomima Full (Alberto Casado i Rober Bodegas), ja té data d’estrena a Disney+: serà el pròxim 23 d’octubre. Així ho ha anunciat la plataforma a les xarxes socials, on ha publicat també dos teasers, un per cadascun dels protagonistes.
Casado i Bodegas són els creadors, guionistes i actors principals d’aquesta comèdia de deu capítols sobre el dia a dia d’un grup d’emprenedors que treballen en un coworking. En aquests primers avançaments ja es deixa veure com l’esperit de Pantomima Full es trasllada a la ficció.
El protagonisme femení recau en Aura Garrido, que també té una presència destacada als dos tràilers. La sèrie també compta en el repartiment amb Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Lalo Tenorio, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Judith Fernández, David Comrie, María Pascual i Santi Alverú, entre d’altres.
Entrepreneurs explica la història de Gonzalo (Bodegas), fill d’un famós empresari hostaler que s’ha dedicat a seguir el mateix camí muntant bars de copes finançats pel progenitor. Ara el pare s’ha cansat de pagar-li els negocis al fill i, com a última oportunitat, li ha cedit un local perquè hi munti alguna cosa que no sigui un altre afterwork on passar les tardes i nits amb els amics.
Faltat d’idees, Gonzalo assisteix a unes conferències d’emprenedoria i queda captivat pel “fum” que ven Jacobo, un autoproclamat guru entrepreneur (Casado), amb qui s’associa per crear un coworking. Per evitar que el negoci sigui un altre fracàs de Gonzalo, el pare obliga la seva altra filla, Julia (Garrido), a vigilar i assegurar-se que el negoci del germà sigui mínimament rendible. El coworking és ple de freelances amb “noves professions”: cap d’ells no ha buscat mai feina, tots han sortit de la zona de confort i són en aquest món per deixar-hi empremta.