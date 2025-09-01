AGENDA
Eulàlia Grau. L'art com a compromís ètic
TEATRE
‘WORKSHOP PRETEMPORADA’
Us proposem un intensiu de workshops de dansa per escalfar motors abans de l’inici de les classes regulars. Una oportunitat única per descobrir nous estils, aprendre dels millors i retrobar el ritme! Escola líquida dansa. Escaldes-Engordany. Fins al 4 de setembre.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 10 d’octubre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Per mostrar altres models urbans, l’exposició combina Playmobil i mapatges per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.