HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui se t'acudirà una idea creativa. L'alineació astral del moment omplirà la teva ment de pensaments imaginatius. Presta-li atenció a aquestes estranyes inspiracions que sobtadament apareixen a la teva ment. No les ignoris, encara que et resultin estranyes! La teva intuïció es trobarà activada, i apareixerà de tant en tant de maneres interessants.
Taure
Avui tindràs molta energia física extra. Amb l'orientació actual del dia, els planetes us donaran energia extra. Podràs enfrontar aquestes tasques casolanes que has estat deixant oblidades. Et sentiràs finalment motivat per fer la neteja i aquest tipus de coses. Organitza els fitxers. Tira a les escombraries aquests conillets plens de pols. Estaràs orgullós del que pots assolir.
Bessons
Amb l'energia celestial del dia d'avui, compartiràs moments agradables amb els teus éssers estimats. T'emportaràs millor amb la teva família i passaràs alguns moments alegres amb ells. Et sentiràs bé explicant acudits i simplement compartint el teu temps amb ells. Estaràs més a prop de la teva parella, gaudint de la companyia.
Cranc
Avui treballaràs a equilibrar la teva xequera. L'energia astral en funcionament us incentivarà a controlar millor el vostre pressupost. Desitjaràs concentrar-te en coses com reduir els teus deutes i augmentar els estalvis. Potser fins i tot pensis en fer algunes inversions com accions, bons o fons mutus.
Lleó
Amb aquesta alineació planetària et sentiràs una mica tens/a. Et sentiràs d´un humor agressiu, llest per a qualsevol desafiament. Tracta d'expressar aquesta energia de maneres positives. Si t'agrada la jardineria, és el moment perfecte per treure aquesta mala herba.
Verge
Avui us sentireu amb ganes de barallar-vos com a resultat de l'energia celestial del moment. Estaràs llest per fer-los saber als altres com penses realment. Serà fàcil que facis un comentari tallant si et provoquen. Tracta de mossegar-te la llengua.
Balança
Amb la configuració celestial actual, podràs manejar nous projectes. Et sentiràs d'un humor expansiu, ansiós per provar els teus poders al món. Potser decideixes començar un nou negoci o canviar de feina. Tens moltes idees sobre com comercialitzar els teus serveis.
Escorpí
Avui sentiràs desitjos de sortir i combregar amb la mare natura. Potser passes massa temps ficat/a a casa teva oa la teva feina, amb els teus pensaments sortint d'un problema i entrant a un altre. Necessites un respir d'aquest cicle estressant. Tracta de sortir a dinar. O, es totalment indulgent i pren-te la tarda lliure.
Sagitari
Amb la influència dels planetes en aquest moment, decidiràs ser més ferma amb les persones. Al teu entorn laboral, podries descobrir que s'aprofiten de tu d'alguna manera. Potser el teu personal no treballa prou. O potser el teu cap ha començat a utilitzar algunes de les teves idees sense donar-te el crèdit corresponent.
Capricornio
Avui coneixeràs un nou grup de persones. Faràs bons contactes, per promocionar-te a tu i als teus serveis. Amb lenergia astral actual en joc, aquest és un bon moment per ser audaç i córrer riscos. Apropa't a aquest gerent corporatiu i presenta't.
Aquari
Avui trobaràs que tot surt bé. Tot allò que toques es converteix en or. Signaràs acords, recol·lectaràs guanys, i irradiaràs admiració per tots els flancs. Els planetes avui t'afavoreixen, afegint energia positiva a tot allò que fas.
Peixos
Avui estaràs d'esperit festiu, ja que la configuració celestial il·lumina el teu humor. Sentiràs desitjos de socialitzar amb amics i familiars. Tracta de programar diversions al llarg del dia. Fes els arranjaments per tenir un esmorzar agradable amb algú.