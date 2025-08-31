TELEVISIÓ
Adeu al jove Dexter
Skyshowtime cancel·la ‘Dexter: Pecado original’ després d’una temporada. La decisió respon a la baixa audiència i a canvis en les polítiques de la companyia.
Era una de les grans apostes de SkyShowtime, però el retorn de Dexter en format preqüela ha acabat abans del que estava previst. Dexter: Pecado original no continuarà amb una segona temporada, malgrat que a l’abril se n’havia anunciat oficialment la renovació.
Paramount ha decidit frenar en sec la producció de la sèrie, estrenada el desembre del 2024. La ficció queda, així, com una única i breu incursió en el passat de l’icònic assassí en sèrie. Els motius? Dades d’audiència per sota del que s’esperava, qüestions pressupostàries i canvis interns en les polítiques de la companya.
La notícia, expliquen des del mitjà especialitzat Variety, arriba en un moment de transició per a Paramount després de la fusió amb Skydance. Matt Thunell, responsable ara de supervisar les produccions de Showtime, hauria optat per reorientar els esforços cap a Dexter: Resurrection, continuació directa de Dexter i Dexter: New Blood, en què Michael C. Hall torna a encarnar el carismàtic Morgan.
Aquest nou projecte, que va debutar l’11 de juliol passat i conclourà la primera temporada el 5 de setembre, ha arrencat amb força: l’episodi inicial va reunir 4,4 milions d’espectadors multiplataforma en només una setmana i ostenta un 94% d’aprovació a Rotten Tomatoes.
El cop per a Pecado original és encara més dur si tenim en compte l’atractiu repartiment. Patrick Gibson ha donat vida a un jove Dexter en el Miami de 1991, acompanyat d’estrelles com Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey o Christian Slater, amb Michael C. Hall prestant la veu en off. Darrere les càmeres, Clyde Phillips –responsable de les millors etapes de la sèrie original– va tornar com a showrunner, amb Michael Lehmann a la direcció i un equip de veterans productors al capdavant.