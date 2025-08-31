4x4 a Arinsal-Aventura i gastronomia d'alçada
VISITA
VISITA A L'ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE LES BONS
L’església de Sant Romà romandrà oberta tot el juliol i agost per a tots aquells que vulguin descobrir aquest emblemàtic patrimoni del nostre poble. Hora: de 10 a 14 h. Església de Sant Romà de les Bons. Encamp.
CURSOS I TALLERS
4X4 A ARINSAL - AVENTURA I GASTRONOMIA D’ALÇADA
Des del Polar Bar puja en 4x4 fins al cap del Port Negre, gaudeix de panoràmiques impressionants i camina un tram del camí del Comapedrosa amb guia. Hora: a les 10 i a les 14 h. Arinsal. La Massana.
DEMOSTRACIONS DE LA FORÇA DE L’AIGUA
En la visita guiada, es fa una demostració de la talla de fusta mitjançant una serra hidràulica, en què es pot veure el rodet i tots els elements que la formen, així com la demostració de la transformació del blat en farina, que té lloc a la mola. Hora: de 09.30 a les 17.30 h. Mola i Serradora de Cal Pal. Ordino.
FESTES I TRADICIONS
XXXVI APLEC DE LA SARDANA I XXX CONCURS DE COLLES
Torna l’Aplec de Sardanes d’Encamp i enguany ho fa sota una data molt especial! El 30è aniversari d’Encamp com a ciutat pubilla. Us espera un cap de setmana ple de tradició! Hora: 11 h. Plaça dels Arínsols. Encamp.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.