AGENDA
Salvatges
VISITES
‘L’ANTON FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA’
El doctor Antoni Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 17 h. Centre històric. Andorra la Vella.
CINEMA
‘SALVATGES’
Apaga el mòbil i connecta amb la natura amb una pel·lícula compromesa amb el medi ambient i ideal per a tots els públics. Hora: 20.30 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
TUPIDA SERENOR - FILS D’ART
En comptes de formar part del procés de creació, en aquesta obra canviant i en constant evolució, l’espectador podrà endinsar-se en una obra que, exposada a l’aire lliure, anirà evolucionant amb l’ajuda del vent, la humitat i la llum. Amb Naiara Escabias (artista visual) i Noemí Bolaños (poesia) Hora: 19 h. Exteriors de Casa Comuna. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
‘UN COP D’ULL AL MÓN DELS INSECTES’
Acompanya’ns a observar i aprendre coses sobre el món dels insectes! Hora: de 10.30 a 14.30 h. Centre cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI’
L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.