HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui desitjaràs afecte i descans. L'alineació astral us incentivarà a recostar-vos i fer un balanç de la vostra vida. Potser has estat treballant molt dur darrerament. Podria ser el moment d'apagar el telèfon o deixar-lo en silenci i agafar-te el dia lliure. Fes les coses que t'agraden.
Taure
Tractaràs de canviar el món al teu voltant, però els altres no compartiran la teva passió. La configuració planetària us inspirarà a expressar el vostre punt de vista. El teu sentit de l'ètica tindrà un paper important quan donis la teva opinió sobre un tema important. La teva inspiració podrà ser del tipus polític, amb desitjos de fer alguns canvis socials.
Bessons
Et trobaràs treballant amb diferents grups de persones. La influència de l'alineació planetària remourà algunes situacions desafiadores dels grups. T'hauràs d'asseure en una reunió de directori on es faran informes. Hi haurà alguns sentiments de disconformitat al personal.
Cranc
Hi ha una petita possibilitat que et sentis una mica tímid/a aquest dia. Estaràs en la teva manera d'hermetisme on només vols estar en solitud. De vegades t'agrada retirar-te i concentrar-te en la teva feina. Sota la influència planetària actual, et sentiràs una mica aclaparat/da per l'energia dels altres.
Lleó
Serà un bon dia per trobar una millor manera de manejar el teu equip. És possible que descobreixis un nou horari per als empleats o una manera nova de delegar tasques. Desitjaràs manejar el teu grup com si fos una màquina ben oliada. Si no ets en cap, també pots prendre la iniciativa i fer alguns canvis.
Verge
Amb aquesta alineació planetària, els temes relacionats amb els parents estaran a la teva ment. Seria ideal que compartissis una mica del teu temps amb els teus pares. O simplement trucaràs als teus amics i parlaràs amb ells si no els has vist darrerament. Si ets pare, pensa en maneres de millorar la teva relació amb els teus fills.
Balança
Pensaràs en expandir casa teva d'alguna manera amb aquesta energia astral funcionant. Els temes domèstics seran causa de canvis. Potser decidiràs mudar-te amb la teva parella. Tots dos es poden posar a buscar una casa o departament. O potser pensis en començar amb una família amb el teu amoret.
Escorpí
Decidiràs planificar una sortida familiar atesa l'orientació d'aquest dia. Desitjaràs alliberar les pressions i compartir temps amb els teus éssers estimats. També necessites relaxar-te i recarregar les bateries. Potser surts a algun parc de diversions. O potser et decideixis per una cosa més simple, com una pel·lícula o una pizzeria.
Sagitari
Amb la configuració celestial d'avui, tindreu idees interessants sobre la vostra carrera. Si tens un negoci, tindràs grans idees per expandir la clientela. O si mai no has treballat de forma independent, consideraràs la idea d'iniciar un negoci casolà. No serà difícil iniciar lempresa dels teus somnis.
Capricornio
Avui sentiràs un conflicte entre el teu ésser interior i el teu ésser exterior. L'alineació planetària us incentivarà a equilibrar aquestes dues oposicions. Si sents alguna cosa a l'interior però presentes un exterior molt diferent, això esdevindrà estrès. Avui vols intentar expressar els teus sentiments veritables.
Aquari
Amb la configuració planetària d'avui et sentiràs com si netegessis el desordre de casa teva. Estaràs preparat per lluitar contra la pols i les teranyines. Et sentiràs millor si pots controlar el lloc on vius. Dona la roba viatja a una institució per a la caritat. Lliura el menjar enllaunat a la teva església local.
Peixos
Avui tindràs alguns pressentiments aguts respecte altres persones. Sempre has estat un bon expert a llegir la gent i no et resulta difícil entendre els altres. De vegades, els teus instints són tan aguts que pots llegir l'energia de les persones instantàniament només en conèixer-les.