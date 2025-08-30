TELEVISIÓ
Llegat macabre
Netflix estrenarà la sèrie Monstruo: La historia de Ed Gein el divendres 3 d’octubre, tal com ha anunciat la companyia en un comunicat que també inclou diversos pòsters en què es revelen alguns detalls d’aquesta nova producció de Ryan Murphy i Ian Brennan.
La història, basada en fets reals, explica el cas del famós assassí Ed Gein, que va estremir la societat nord-americana als anys cinquanta. La ficció és protagonitzada per Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf i Suzanna Son.
Es tracta de la tercera entrega de l’antologia Monstruo creada per Murphy i Brennan, que ja ha abordat fins ara els casos de l’assassí en sèrie Jeffrey Dahmer i dels germans Lyle i Erik Menendez, que van matar els seus pares. La d’Ed Gein és la temporada “més colpidora que s’ha gravat fins ara”, adverteix Netflix, que ja treballa en una quarta entrega basada en el cas de Lizzie Borden.
Als glaçats camps del Wisconsin rural dels anys cinquanta, un home solitari, amable i aparentment inofensiu anomenat Eddie Gein vivia en silenci en una granja en ruïnes, en què s’amagava una casa dels horrors tan esfereïdora que va redefinir el malson americà. Impulsat per la solitud, la psicosi i una obsessió absoluta amb la seva mare, els crims perversos de Gein van donar vida a un nou tipus de monstre que perseguiria Hollywood durant dècades.
Des de Psicosi fins a La matança de Texas i El silenci dels anyells, el llegat macabre de Gein va engendrar monstres de ficció creats a imatge i semblança seva i va encendre una obsessió cultural per allò criminalment desviat. Ed Gein no només va influir en un gènere: es va convertir en el model de l’horror modern.
Completen el repartiment Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill i Robin Weigert.
Aquesta nova producció compta amb els guions d’Ian Brennan (que també assumeix la tasca de direcció) i Max Winkler. La producció executiva va a càrrec del mateix Brennan, Ryan Murphy, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin i Charlie Hunnam.