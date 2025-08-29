HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs una oportunitat de rebre aplaudiments. L'alineació planetària inspirarà els altres perquè notin els teus esforços. Potser has fet alguna cosa recentment a la feina que hagi sobresortit. Avui escoltaràs devolucions positives dels teus col·legues o cap. No t'avergonyeixis per rebre complerts.
Taure
Avui potser us sentiu atracció cap a l'aventura. Si recentment hi va haver una oportunitat que ha passat pel teu camí, és possible que sigui un bon moment per mirar seriosament. El mateix s'aplica si has pensat a aventurar-te. Intenteu l'antiga llista de pros i contres perquè us ajudi a decidir si avançar és una bona idea.
Bessons
Amb l'energia astral que avui està en joc, podeu apostar que us sentireu especialment competitiu. Generalment això és positiu ja que deixa sortir el millor de tu. Aborda els projectes amb confiança i amb determinació obtenint la força d'aquesta energia. Potser descobreixis que pots superar fins als límits que t'imposes.
Cranc
Si hi ha alguna cosa nova que vols abordar o intentar, avui és el moment perfecte per fer-ho. Un augment del teu coratge i confiança, generalment es relaciona amb laspecte que està en joc. Aprofita això atrevint-te a fer o dir més del que normalment faries.
Lleó
Avui les teves habilitats naturals de lideratge rebran una empenta extra de part del panorama astral. És el moment perfecte per demostrar les teves habilitats. Ja sigui que això es doni a la teva feina, en un grup voluntari oa la teva pròpia família, tens una habilitat excepcional per prendre el control d'una situació i aconseguir que les coses passin.
Verge
Les idees creatives avui ressonaran al teu cap. La configuració astral incrementarà aquests poders imaginatius que tens. Descobrireu un punt de vista que us ajudarà amb la vostra feina. Potser tindreu una idea per a un gràfic d'una pàgina web o un logotip per a una companyia.
Balança
Avui necessitaràs aprendre a comprometre't una mica millor. La influència astral del dia et posarà en una situació on has de treballar per emportar-te bé amb un grup. Potser els teus companys de feina opinaran diferent respecte a algunes qüestions. Hi haurà alguns desacords sobre el que cal fer.
Escorpí
Avui, potser l'empresa per a la qual treballes experimenti canvis de personal. Si ets un cap o gerent, pensaràs a prendre o acomiadar algú. Si ets un empleat, veuràs alguns canvis dins del teu equip. Hi haurà algunes persones que aniran o seran promocionades a una altra posició. Intenta mantenir-te serè amb els canvis.
Sagitari
És un bon dia per ser audaç en expressar-te. La configuració celestial us inspirarà a dir les coses. Potser hi ha una situació a la teva vida personal que t'ha estat molestant. Tot i que has intentat ignorar-la i pretendre que no existeix, ja ha arribat massa lluny.
Capricornio
Avui haureu de compartir el centre de l'escenari amb una altra persona. T'agrada que escoltin les teves idees i la teva veu, però avui una altra personalitat en prendrà el control. La configuració dels planetes significa que hi haurà alguns egos complicats competint pel poder. Intenta no quedar tancat en disputes poc sanes sobre temes menors.
Aquari
Aquest és un bon dia per als contactes i la presentació amb noves persones. La influència de l'alineació astral us exposarà a algunes cares noves. Mantingues algunes targetes a la mà per poder donar la informació del teu contacte.
Peixos
Avui tindràs alguns pressentiments aguts respecte altres persones. Sempre has estat un bon expert a llegir la gent i no et resulta difícil entendre els altres. De vegades, els teus instints són tan aguts que pots llegir l'energia de les persones instantàniament només en conèixer-les.