TEATRE I DANSA
‘MACBETH’
Les Joves Companyies Nacionals de teatre i dansa, JOCAND i JO DANSA, uneixen esforços, creativitat i talent en aquesta primera producció conjunta. Una adaptació lliure del clàssic de William Shakespeare on diferents llenguatges escènics es donen la mà per oferir una reinterpretació de la coneguda tragèdia. Hora: 20.30 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana.
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
CAMPUS DE VELA
Aprèn a navegar, gaudeix del mar, fes nous amics i viu l’estiu com mai! Activitats a l’aigua, jocs, natura i molt més. No cal experiència prèvia! Federació Andorrana de Vela. Andorra la Vella
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI’
L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.