TELEVISIÓ
Buscant la veritat
Netflix estrena ‘Dos tumbas’, una minisèrie de suspens i venjança creada per Carmen Mola i protagonitzada per bona part de l’elenc de ‘La Casa de Papel’.
Netflix estrena avui Dos tumbas, una minisèrie de suspens i venjança creada pel col·lectiu literari Carmen Mola i protagonitzada per actors vinculats a La Casa de Papel com Kiti Mánver, Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian. La direcció recau en Kike Maíllo.
La història se situa en un petit poble de Màlaga, dos anys després de la desaparició de Verónica i Marta, dues amigues adolescents de 16 anys. El cas, sense proves suficients, ja ha estat arxivat, però Isabel (Mánver), l’àvia d’una de les noies, inicia una investigació pròpia, decidida a arribar fins al final al marge de la llei. La seva obsessió la porta a recórrer a qualsevol mitjà per descobrir la veritat i fer justícia.
En una entrevita amb EFE, l’actriu defineix la producció com “una història de venjança i de personatges equivocats”, on la protagonista cau en una espiral fosca i sinistra. El resultat, diu, és “un thriller trepidant que va pujant d’intensitat sense descans”.
Keuchkerian i Morte interpreten els pares de les adolescents. Antonio, el personatge de Keuchkerian, representa la normalitat i la tranquil·litat, mentre que Rafael, el de Morte, es mou en un entorn delictiu. Per a l’intèrpret, aquest paper ha estat una oportunitat per allunyar-se dels seus registres habituals, dotant el personatge d’un accent andalús poc present en les produccions televisives. L’actor explica que va voler retre homenatge a aquella zona d’Andalusia menys representada.
La sèrie, de només tres episodis, ha estat escrita per Carmen Mola (pseudònim d’Agustín Martínez, Jorge Díaz i Antonio Mercero), autors que van guanyar el Premi Planeta 2021 i que acumulen grans èxits editorials. Tots tres tenen experiència televisiva en ficcions com Hospital Central o Sin tetas no hay paraíso. Martínez destaca la voluntat de jugar amb els contrastos: la imatge d’una àvia aparentment bondadosa capaç de desencadenar venjança i violència; i també la lluminositat de la Costa del Sol davant la foscor de la trama.
Segons els creadors, la decisió de fer una minisèrie tan compacta respon a la voluntat de mantenir la tensió constant i evitar històries secundàries que sovint dilaten els thrillers de sis o vuit capítols. L’objectiu era oferir una narració sense farciment, concebuda per ser vista pràcticament d’una sola tirada.
El director Kike Maíllo subratlla “la força del personatge principal”, gairebé octogenari, i la manera com la sèrie “juga amb els prejudicis sobre fins on pot arribar algú d’aquesta edat quan l’impulsa la venjança”. El relat, afirma, “va despullant capes de la història i sorprèn amb girs narratius” que mantenen l’espectador atrapat fins al final.