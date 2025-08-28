La Vuelta
TEATRE I DANSA
‘EL SECRET DEL SOL’ - fILS D’ART
Amb Marta Pelegrina (teatre), Cristina Rodríguez (il·lustració i narrativa) i Maria Solsona (disseny de vestuari). Hora: 19 h. Plaça de Sant Roc. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
TALLER D’ART AMB PLASTILINA
Aquesta activitat és un taller creatiu per a nens i nenes a partir de 8 anys i adults, en què explorarem la màgia de la plastilina com a mitjà artístic. A càrrec de Judith Rodrigo. Hora: de 19 a 21 h. Espai Galobardes. Canillo.
MÚSICA
‘LOS MEJORES. POP, ROCK ESPANYOL 90’s’
Amb un directe fresc i molt elaborat, Los Mejores et farà reviure els millors moments d’aquestes grans bandes espanyoles. Hora: 19.30 h. Aparcament la Vinyeta. Andorra la Vella.
MARTA DALLERÈS - VESPRES D’ESTIU
Tancarem el cicle amb l’actuació de Marta Dallerès, una de les veus més carismàtiques del panorama musical andorrà. Hora: 19 h. Plaça de Sant Miquel. Encamp.
ESPORTS
LA VUELTA 2025
Els corredors arribaran al port de Cabús a Pal després d’una etapa emocionant, amb un recorregut molt exigent. Port de Cabús. La Massana.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI, NATURA, COS I SUBCONSCIENT’
L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural. Hora: 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC
Eulàlia Grau (Terrassa, 1946) és una de les artistes més significatives de la transició de la dictadura de Franco. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.