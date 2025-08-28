TELEVISIÓ
Un thriller identitari
Filmin estrena ‘Virdee’, una sèrie policíaca de sis capítols que relata el conflicte personal i familiar d’un detectiu en una Bradford multicultural marcada per les guerres de bandes.
L’escriptor A. A. Dhand adapta la seva novel·la City of Sinners al format televisiu amb la sèrie Virdee, un thriller policíac de sis capítols ambientat a Bradford, la ciutat on va néixer i que enguany és Capital de la Cultura del Regne Unit. La ficció es va estrenar al febrer a la BBC i arribarà dimarts a Filmin, convertint-se en una de les grans estrenes de la plataforma per a la tardor. La sèrie vol ser tant un relat d’acció i crim com un retrat íntim d’una comunitat multicultural que viu sota la pressió de les guerres de bandes i de conflictes religiosos i familiars.
El protagonista és el detectiu Harry Virdee, interpretat per Staz Nair (Game of Thrones). Es tracta d’un agent apassionat i de forts principis que arrossega una fractura personal profunda: la seva família sikh l’ha rebutjat després de casar-se amb Saima, una dona musulmana encarnada per Aysha Kala. El distanciament familiar i la tensió cultural es barregen amb la seva tasca policial, que el porta a enfrontar-se a un dels criminals més poderosos de la ciutat, el seu cunyat Riaz, cap d’un càrtel de drogues interpretat per Vikash Bhai. Aquesta combinació d’elements situa el protagonista en un equilibri fràgil entre la lleialtat, el deure i l’amor.
La sèrie ha estat rodada íntegrament a Bradford amb la voluntat de convertir la ciutat en un personatge més de la història. Dhand va triar localitzacions emblemàtiques com els antics molins tèxtils, el City Hall, Lister Park o els túnels de Sunbridge Wells, amb la intenció de mostrar el contrast entre la ciutat antiga i la moderna.
Les primeres crítiques han estat molt positives i han destacat l’impacte emocional i la intensitat narrativa de la proposta. The Guardian l’ha definida com una muntanya russa d’emocions que va molt més enllà del gènere policíac, mentre que altres mitjans han subratllat la força dramàtica de la relació entre Harry i el seu pare, tot i advertir que la violència explícita de certes escenes pot incomodar els espectadors.
La premsa britànica també coincideix a remarcar que Virdee trenca esquemes amb un repartiment majoritàriament format per actors d’origen asiàtic, fet que representa un pas endavant per a la diversitat i la representació cultural a la ficció televisiva del país.