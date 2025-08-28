HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Si avui algú s'acosta a tu per involucrar-se en una nova aventura, assegureu-vos de pensar detingudament abans de prendre una decisió. Quan els planetes estan alineats de la manera com estan avui, és possible que sigui preferible més el que és excitant que el que és pràctic. Potser tot és molt fàcil per avançar precipitadament.
Taure
La influència planetària actual és prou vasta per preocupar tothom, però particularment t'afectarà més a tu. Avui estarà conjecturant sobre el poder que ens atorga el coneixement, i com ho fem servir. ¿Van fer bé els científics que van inventar la fusió nuclear a divulgar els seus descobriments?
Bessons
El teu compromís amb el teu lloc de treball es pot qüestionar. Potser has estat recentment en una posició en què depèn de tu separar el que és bo del que és dolent en la gent amb què treballes. Amb les influències astrals en joc avui, t'hauràs d'afirmar i defensar les teves decisions en una atmosfera molt carregada d'emocions.
Cranc
És possible que et trobis en una atmosfera de crisi a la feina avui! Amb la combinació de les energies astrals en joc, pots ser tu qui surti al rescat i resolgui els problemes del dia. Els teus col·legues potser se senten massa febles per manejar la situació. Probablement aquesta sigui una gran oportunitat per demostrar què estàs fet!
Lleó
Saps molt bé que algunes idees es veuen molt bé en paper, però poden resultar inhumanes en voler portar-les a la pràctica. Moltes ideologies i sistemes polítics han estat confrontats amb aquest dilema. Això és el que pot resultar perillós sobre les influències contradictòries en joc avui.
Verge
Avui pot ser molt més fàcil perdonar amb lenergia celestial en joc. És possible que els centelleigs de mal humor no perdurin, obrint-te camí a una resolució ràpida. No obstant, perdonar no és el mateix que oblidar. El perdó no és res més que una il·lusió si guardes rancúnia.
Balança
Si algú et diu que no treballes com ho hauries de fer, potser t'enutgis amb aquesta persona. Els teus planetes exalten els éssers del teu signe o perdre la tranquil·litat. Tot i que els teus sentiments són comprensibles, explicar que el teu nivell de treball depèn de tu pot resultar més avantatjós que renyar amb algú.
Escorpí
Si el sentiment d'enuig és incòmode per a tu, potser és hora que li facis una ullada a la raó. L'energia astral en joc pot augmentar la teva consciència sobre aquesta forta emoció. Potser tingues un enfrontament durant el dia que sigui el disparador del teu malestar. Qualsevol sigui la causa, si l'efecte és desafiador, considera pensar en el paper que l'enuig ha tingut abans a la teva vida.
Sagitari
La teva naturalesa pràctica potser faci que sigui incòmode prendre riscos. No obstant això, amb l'energia celestial que avui està en joc, potser descobriu que aquests canvis són adequats per a tu. En comptes d'oscil·lar de banda a banda, tracta de trobar un punt intermedi. La vida pot avançar a un ritme molt lent si no es corren regs.
Capricornio
Amb la configuració celestial, la teva habitual naturalesa treballadora serà ampliada encara més. Avui probablement descobriràs que gaudeixes de fer les teves tasques. Aconseguir acabar la feina pendent farà que el dia finalitzi amb una nota positiva. No obstant això, si passa que no pots acabar amb tot, no t'exigeixis gaire.
Aquari
Avui s'aguditza la seguretat que tens a la teva persona. Amb això al cap, és el moment perfecte per enfrontar qualsevol desafiament que tinguis a la feina. Considereu demanar un augment, clarificar les vostres limitacions o suggerir un ascens amb l'energia addicional. Si necessites donar prioritat a assumptes familiars, no dubtis a dir el que hi penses també.
Peixos
Les energies negatives a l'aire intensifiquen els sentiments d'enuig i si no n'ets conscient, pots dir alguna cosa del que potser te'n penedeixes. És important pensar bé les coses abans de parlar. Tot i que el teu enuig potser duri poc temps i que el superis tan ràpid com va sorgir, aquells de l'altra banda potser no ho trobin tan fàcil de perdonar.