HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Necessitaràs concentrar-te en ajudar els teus éssers estimats. Si s'aplica a tu, els teus fills poden necessitar ajuda amb les tasques. O la teva parella pot necessitar que reparis alguna cosa a la llar. El servei i la compassió es trobaran realçats. Tracta de donar un cop de mà als que la necessiten. Si ets solter, podries oferir-te com a voluntari a una església local o centre comunitari. Tens molts talents, i els altres apreciaran allò que tens per oferir.
Taure
Amb la influència astral del dia, pensaràs en les inversions financeres. Faràs una llista d'inventaris o obligacions que tens, i examinaràs com funcionen. O potser sumes els teus estalvis i pensis com gastar-los. Si esteu interessats en comprar una casa o invertir en una altra propietat personal, avui podeu trobar un pla realista. Només controla dues vegades els teus números abans de prendre una decisió final.
Bessons
Avui estaràs preocupat pels costos límits. Els altres al teu voltant somiaran sobre fer molts diners, atraure molts clients o publicitats. Tu estaràs més concentrat/da en els costos bàsics. Ets el que efectuarà els càlculs per als guanys i les pèrdues potencials. Amb l'energia astral d'avui, us ajudarà si expresseu aquesta part pràctica de la vostra persona. Per tant no tinguis por fer preguntes i tingues cautela.
Cranc
Avui pensaràs obtenir un augment salarial o una promoció. Amb aquesta energia celestial, estaràs ansiós/a de millorar la teva carrera. Potser és hora de començar a ser més vocal pel que fa al que desitges. Tendeixes a treballar dur, i per als altres és fàcil prendre avantatge de la teva tendència a treballar com una formigueta. Digues tot allò que et sembla inapropiat. Defensa't i segueix endavant.
Lleó
Avui et sentiràs força limitat/da. Potser et sentiràs cansat/ada amb un horari intens que has de mantenir a la feina. Cada minut del teu dia estarà complet. Potser necessiteu un descans. Busca la manera de prendre't un temps per a tu si pots. Necessites avaluar com passes el temps i gastes les energies. L'alineació planetària us ajudarà a guanyar claredat extra en aquest dia.
Verge
Amb l'alineació planetària sentiràs desitjos de buscar nous camins espirituals. Potser t'estàs interessant en una religió nova. Avui podries investigar aquest tema, llegint literatura inspiradora o cercant articles a internet. O potser sentis atracció per la metafísica. L'astrologia, la quiromància i la numerologia et poden resultar interessants. No tinguis por a consultar algú expert en aquestes àrees. Podries descobrir coses excitants sobre aquestes tècniques antigues.
Balança
Estaràs una mica oblidadís/a, amb l'energia celestial en joc. Si necessites recordar una cita important, mantingues la teva agenda a mà. O, si has de tornar una trucada telefònica, assegura't de fer-te temps al teu dia per fer-ho. Tindràs la ment més clara si et pots prendre descansos freqüents durant el dia. Tens massa coses a la teva ment en aquest moment, et resultarà desafiant mantenir concentrat. Però ho pots fer si ho intentes.
Escorpí
Potser descobreixis que tu i la teva parella tenen punts de vista oposats sobre alguna cosa. L'energia celestial en joc emfatitzarà la diferència entre tots dos. Potser es tracta que tu i la teva parella tinguin maneres diferents de manejar els diners. O potser provenen de criances molt diferents. És important establir un compromís. El millor serà que es prenguin un temps per discutir els seus punts de vista. Amb una mica desforç, podran arribar a un acord.
Sagitari
Tracta de no prendre cap decisió important, amb la influència astral actual. Descobriràs que necessites més temps per fer una elecció. Si estàs decidint si continuar sortint o no amb algú, encara hauràs d'analitzar bé els teus sentiments. O, si has pensat en fer un canvi a la teva carrera, hauràs de considerar les diferents opcions. Hauràs de buscar més informació per assegurar-te que prens el camí correcte.
Capricornio
Avui estaràs examinant temes del passat. Potser estàs pensant en una relació vella. Recordaràs esdeveniments que van passar quan estaves amb alguna persona. Estaràs d'un humor analític, repassant les diferents lliçons espirituals que vas aprendre al llarg dels anys. La reflexió sobre el passat et proporcionarà més saviesa sobre com vols que sigui el teu futur.
Aquari
El panorama de l'alineació dels teus planetes t'encoratja a passar algun temps tot sol. L'energia del dia et pot fer sentir una mica reflexiu. Pensaràs sobre el teu camí actual a la vida. Potser estàs considerant fer algun canvi en la teva situació laboral. O potser esteu qüestionant les vostres opcions romàntiques. Aquest és un bon moment per explorar moltes possibilitats diferents. Realitza una llista amb els teus objectius i intenta dilucidar què és el que realment vols.
Peixos
Les teves emocions estaran per tot arreu. És millor mantenir una actitud positiva mentre tens aquests alts i baixos emocionals. Pots exagerar les teves reaccions davant d'esdeveniments o persones. Però si pots mantenir el teu sentit de l'humor, seràs capaç de fer servir qualsevol desafiament que aparegui. El més important és no prendre's res massa de debò. Per demà, tots els sentiments negatius deuen haver desaparegut i podràs veure les coses de manera més objectiva.