TELEVISIÓ
Èxit sense continuïtat
‘Adolescencia’, un dels grans fenomens de la història de Netflix, no tindrà segona temporada. El creador, Jack Thorne, descarta fins i tot fer una antologia.
Adolescencia va arribar de puntetes al catàleg de Netflix el passat mes de març. Tanmateix, ràpidament es va convertir en un fenomen mundial gràcies a les grans crítiques que va rebre –sobretot pels seus plans seqüència– i al massiu seguiment que va tenir per part dels subscriptors, que en van fer una de les sèries més vistes de la plataforma.
Tenint això en compte, és normal que la premsa i el públic vulguin saber si la ficció protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper tindrà més capítols, tot i que va ser concebuda, des del principi, com una minisèrie tancada de quatre episodis. I la resposta és que no, tal com ha deixat clar el creador, Jack Thorne, en una entrevista amb Radio Times. “Ja hem explicat la història dels Miller, així que no crec que hi hagi res del tipus «oh, podríem fer un spin-off d’això o d’allò». No crec que això sigui el que volem fer”, assegura al respecte.
Thorne tampoc veu clar que la marca Adolescencia hagi de continuar en forma d’antologia, ja que considera que aquesta és “una paraula massa forta”. Això sí, deixa clar que l’equip de la sèrie “no ha acabat” amb les gravacions en pla seqüència, i espera continuar explicant més històries d’aquesta manera en el futur. “És possible que tornem a intentar fer una sèrie amb preses úniques en algun moment, si trobem la forma adequada d’explicar aquell relat. Estem interessats a explicar més històries junts i ens agrada aquest sistema”.
En cas de fer-ho, Thorne espera comptar amb els mateixos companys de viatge: “Matt Lewis és un director de fotografia brillant, que ha desenvolupat un vocabulari completament nou sobre com utilitzar una càmera, i volem continuar desenvolupant-lo amb Philip Barantini i Stephen Graham.