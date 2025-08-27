Concert Colors de Música
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT COLORS DE MÚSICA
Actuació del guanyador de l’Escaldes Sound. Hora: 19 h. Plaça de l’església. Escaldes-Engordany.
VISITES
‘ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA’
Els turistes esperen amb impaciència l’inici de la visita guiada pels indrets més especials de Santa Coloma. Hora: 17 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
TALLER CREATIU
Taller creatiu Okto, art per sentir i per crear a càrrec de Profes amb classe. Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
LADY ESCARLETT, TRIO
Trio format per Robert Pujol a la guitarra, Elias Porter al violí i Laura Estiarte a la veu, que amb el seu repertori eclèctic us farà viatjar per diferents estils de música: boleros, swing, blues i folk. Hora: 21 h. Plaça Major. Ordino.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31/12.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica del paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27/12.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.