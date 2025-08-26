HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En aquests moments segurament desitges un millor tracte a la feina. Potser hauries de demanar un salari millor. Amb aquesta influència astral, avui serà un bon moment per atrapar latenció del teu cap. No tinguis por demanar el que realment vols. De vegades, la teva timidesa et fa acceptar salaris més baixos. Si preguntes als teus companys de feina quant guanyen ells, t'adonaràs que fàcilment podries guanyar més.
Taure
En aquest moment podries sentir que una etapa de la teva vida s'està acabant. Podrà semblar que estàs egressant d'alguna manera. Potser sortiràs d'una relació. O podries estar canviant de feina. Experimentaràs un sentit de transició d'una realitat a la propera. Podria haver-hi molta energia creativa fluint a través teu i et sentiràs positiu/a.
Bessons
En aquest moment podríeu tenir algunes idees interessants sobre inversions. L'energia astral en joc augmenta la teva tendència a l'excel·lència financera. Potser investigau algunes accions. Podries gaudir investigant algunes empreses rendibles. Podries armar un pla sòlid per transformar les teves inversions en una riquesa considerable. No tinguis por posar aquest pla en acció perquè hauria de funcionar! Moltes persones amb el teu signe solar aconsegueixen un gran èxit a les finances.
Cranc
Amb la influència còsmica dels darrers dies, podries sentir constantment que acabes de sortir d'un somni estrany. En aquests darrers mesos la teva energia es va mantenir una mica aletargada i no t'ha resultat fàcil sentir-te motivat. Però ara això començarà a canviar. De sobte et sentiràs inspirat/da per encarar projectes nous. I et sentiràs llest per assumir el control de coses que necessites canviar a la teva vida.
Lleó
Podries decidir concentrar-te a millorar la teva situació financera. L'aspecte en joc en aquest moment comporta una influència planetària pràctica que et podria inspirar a prendre el control dels teus diners. Potser decideixis contractar un conseller en finances amb experiència perquè t'ajudi. Podria ser un bon moment per llegir llibres sobre inversions. Gaudireu d'ampliar els vostres coneixements del món de les finances. No tinguis por informar-te i experimentar.
Verge
Avui estaràs involucrat en algun tipus de negociació legal. Potser esteu intentant obtenir un préstec hipotecari o personal amb un banc. O potser estàs tractant daconseguir un acord amb un client en els negocis. L'alineació astral us ajudarà a veure cada detall clarament. La teva ment estarà desperta mentre examinis els termes del tracte. No tinguis por discutir aquells punts que desitjaries canviar.
Balança
Avui voleu controlar els detalls dues vegades. Amb l'alineació planetària, et trobaràs al mig d'algun tipus de negoci. Signaràs contractes o realitzaràs algun altre tipus d'acords vinculants. Aneu amb compte i llegiu les lletres petites. L'energia del dia et posarà alguna cosa impulsiva i no voldràs signar res que et limiti a llarg termini. Per tant es cautelós i busca ajuda legal si ho consideres necessari.
Escorpí
Amb l'alineació planetària d'aquest dia, posareu atenció als detalls. Si et trobes al mitjà d'una negociació, seràs qui porti a compte els fets pràctics. Voldreu que cada punt de l'acord sigui detallat. Faràs una llista de les teves demandes. No tindràs por de negociar el que vulguis. És un bon dia per desafiar-te a tu mateix amb la roda de la vida.
Sagitari
Avui prestaràs atenció extra als detalls. L'energia astral us ajudarà a enfocar-vos en els fets i en els números. Si treballes amb números, tindràs molta claredat mentre equilibres comptes o calcules equacions. A la teva vida personal, utilitzaràs aquest sentit comú per a les finances per aconseguir un millor pressupost. És un bon moment per examinar el flux de diners a la teva vida.
Capricornio
Avui voleu ajustar la manera com utilitzeu l'energia personal. L'alineació astral us incentivarà a fer un balanç de la vostra vida. Estàs posant massa temps i energia a la feina sense rebre la suficient paga? Estàs fent massa pels que estimes, mentre necessites que ells facin alguna cosa per tu? Sigues honest amb tu mateix sobre el flux d'energia a la teva vida. I no tinguis por fer els arranjaments que consideris necessaris.
Aquari
En aquest moment segurament estàs tret comptes de com els altres et tracten. Tens un cap que tendeix a ser una mica agressiu o negligent amb els seus empleats. Aquesta persona segurament ni se n'adoni del comportament. Avui podries ser la veu de la raó. Atura't i fes escoltar el teu punt de vista. Incentiva els altres empleats perquè facin el mateix. Amb aquesta alineació planetària, tindràs a la porta un important avenç.
Peixos
Avui estaràs preocupat amb temes relacionats amb el bé i el mal. Alguna cosa podrà passar a la teva feina que t'inspirarà fortes emocions. Potser sentis que els empleats estan sent mal tractats. O si ets cap, descobriràs que la teva gent no està treballant prou. L'orientació d'aquest dia us incentivarà a trobar les solucions correctes. No t'apartis de les situacions per frustració. Arregla les coses.