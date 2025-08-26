AGENDA

'La malenconia de Dürer i la tradició dels fills de Saturn'

Albrecht Dürer

Redacció

LA PROPOSTA DEL DIA

‘LA MALENCONIA DE DÜRER I LA TRADICIÓ DELS FILLS DE SATURN’

Luis Vives-Ferrandiz, doctor en història de l’art, traçarà una història cultural de la melancolia. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

THE SWINGS GIRLS - RITMES 2025

Les Swing Girls, grup d’Andorra, han triat un format que ens endinsa en altres èpoques, on el gènere musical va ser un compendi de filosofia i art que repassa diferents dècades. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘L’EGOISME GEGANT’

Espectacle de titelles. Dins del les activitats culturals i lúdiques per a la mainada i les famílies. Hora: 16 h. Plaça del Prat del Riu. Canillo.

EXPOSICIONS

‘L’ARREL DEL DELIRI’

L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

