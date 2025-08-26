AGENDA
'La malenconia de Dürer i la tradició dels fills de Saturn'
‘LA MALENCONIA DE DÜRER I LA TRADICIÓ DELS FILLS DE SATURN’
Luis Vives-Ferrandiz, doctor en història de l’art, traçarà una història cultural de la melancolia. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
THE SWINGS GIRLS - RITMES 2025
Les Swing Girls, grup d’Andorra, han triat un format que ens endinsa en altres èpoques, on el gènere musical va ser un compendi de filosofia i art que repassa diferents dècades. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘L’EGOISME GEGANT’
Espectacle de titelles. Dins del les activitats culturals i lúdiques per a la mainada i les famílies. Hora: 16 h. Plaça del Prat del Riu. Canillo.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI’
L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.