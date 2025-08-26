TELEVISIÓ
D’estrella en estrella
Nicolas Cage negocia amb HBO per protagonitzar la cinquena temporada de ‘True Detective’. Els capítols es rodaran l’any vinent i no s’estrenarien fins al 2027.
És altament probable que Nicolas Cage protagonitzi la cinquena temporada de True Detective ja que, segons ha publicat Deadline, l’actor es troba en negociacions amb HBO Max per encapçalar aquesta nova entrega de la saga criminal que es va estrenar l’any 2014 i que s’ha convertit en un dels títols més prestigiosos del catàleg. La presència de Cage representaria un moviment destacat per part de la plataforma, que busca mantenir el nivell d’atracció i exigència de la sèrie.
True Detective ha comptat sempre amb un repartiment de primer nivell. La primera temporada va reunir Matthew McConaughey i Woody Harrelson en una història fosca i absorbent que va marcar un abans i un després en la televisió de qualitat. A la segona, els protagonistes van ser Colin Farrell i Rachel McAdams, mentre que la tercera va recaure en Mahershala Ali. La quarta, subtitulada Night Country, va tenir Jodie Foster com a gran estrella i va aconseguir les millors xifres d’audiència de la franquícia.
Ara, si les negociacions arriben a bon port, Cage assumiria el paper del detectiu de Nova York Henry Logan, un personatge que haurà d’enfrontar-se a un cas d’alta complexitat en un entorn tan peculiar com Jamaica Bay. Aquesta zona, situada al sud-est de Brooklyn i Queens, és un espai natural i urbà alhora, un escenari que pot aportar noves capes de misteri i tensió.
El rodatge està previst per al 2026 amb la idea que la sèrie s’estreni l’any 2027, una planificació que confirma la intenció de treballar amb cura i temps per mantenir el prestigi del projecte. La producció tornarà a comptar amb Issa López, creadora i showrunner de Night Country, que ha rebut l’encàrrec de continuar desenvolupant la saga després de la bona acollida de la seva primera experiència. Les tres primeres temporades van estar liderades per Nic Pizzolatto, creador del format original.