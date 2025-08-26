CATELLERA
Agárralo como puedas
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMA ILLA CARLEMANY
Agárralo como puedas 16.00 18.00 20.00 22.00
Tiburón blanco 19.15 22.00
Sin cobertura 15.45 17.45 20.00
Shadow force 16.00 18.00
Weapons 19.45** 22.15**
Tipos malos 2 15.30 17.30
Materialistas 19.30 21.45
Karate kid: legends 17.15
F1 21.30
Superman 16.15
Los 4 fantásticos 19.00
Jurassic World: El renacer 21.30
Padre no hay más que uno 5 15.15
CINEMES GUIU
Agárralo como puedas 20.00
El regreso de Ulises 20.15