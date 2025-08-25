HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries descobrir que tornen a sorgir temes del passat. Podries tenir notícies d'un vell amic o una parella anterior. Podries necessitar examinar els teus sentiments envers aquesta persona o fer les paus amb ella. O podries haver d'enfrontar una situació financera desafiant, com un compte enorme que cal pagar. Aquest és un bon moment per actuar i per encaminar-te en el camí correcte.
Taure
Avui podreu sentir que el temps passa volant. Això és degut a la influència de l'energia astral en joc. No et sentis aclaparat pel ritme intens. Avui podries necessitar esforçar-te per mantenir la concentració i acabar tot el que has de fer. Tracta de no distreure't. Deixa aquesta conversa per telèfon amb un amic per a un altre dia. Dinar al teu escriptori per aprofitar el temps.
Bessons
Avui podries sentir la necessitat de posar-te en contacte amb una parella anterior. Podries estar pensant en el temps que van estar junts. Potser han quedat coses per dir. Encara podries sentir alguna cosa per ella. O potser vols fer les paus i aclarir les coses. Amb l'energia celestial d'avui, aquest és el moment perfecte per comunicar-te de manera positiva.
Cranc
Avui podreu caminar molt ocupat/da, corrent d'un projecte a un altre. Tracta de no sentir-te gaire aclaparat. De vegades tendeixes a comprometre't en excés. Tracta de prioritzar la teva feina. Si no aconsegueixes fer-ho tot, no t'hi sentis malament. Només sigues honest amb els teus companys de feina o el teu cap perquè es puguin fer modificacions. Sota l'aspecte actual en joc, és possible trobar solucions amb rapidesa.
Lleó
Avui podries utilitzar nova tecnologia a la feina. L'actual configuració astral podria realçar el vostre ús d'eines informàtiques i tecnologia avançada. Potser implementeu un sistema nou al lloc de treball. Podries armar una nova xarxa dordinadors o actualitzar el programari. Gaudiràs de posar aquestes joguines noves en funcionament. T'encanta aprendre a fer servir eines avançades, de manera que avui serà un gran moment per aprendre més.
Verge
Avui podries sentir una forta necessitat d'analitzar les relacions. Amb la nova energia en joc, podries descobrir-te pensant-hi. Podries pensar en les persones amb qui vas mantenir un idil·li. Podries observar alguns patrons que segueixes reproduint a la teva vida personal. Aquest és un bon moment per adoptar una nova filosofia o un nou enfocament a les teves relacions. Podries desitjar intentar alguna cosa diferent per assolir més felicitat.
Balança
Avui podries decidir tenir un enfocament més agressiu amb les teves finances. L'alineació planetària augmenta el teu desig de seguretat i abundància. Últimament has estat gastant massa. Potser vols treballar per armar un pressupost més realista. Si apliques una matemàtica creativa, aviat veuràs que pots seguir divertint-te i estalviar més diners al teu compte bancari.
Escorpí
Amb l'aspecte en joc, avui podries estar d'un humor una mica casolà. Podries decidir posar la casa en ordre. Si les coses s'han amuntegat, et sentiries millor si fas una mica de neteja. Potser ha arribat el moment de reciclar tots aquests diaris vells. Pensa a donar una mica de roba a una institució de caritat. Probablement et sentiràs millor si guardes al dipòsit algunes caixes o mobles que sobrin.
Sagitari
Podries trobar-te de cop i volta en un estat d'ànim pràctic. Pensaràs en coses de casa que t'agradaria arreglar. Tracta de fer canvis en els costums físics i elabora un nou pla d'exercicis per augmentar la teva energia. També planifica ingerir aliments més nutritius: tindran un efecte positiu en el teu benestar i actuaràs amb més dinamisme i força.
Capricornio
En aquest moment necessitaries enfocar-te una mica a la teva situació monetària. De vegades tendeixes a excedir-te en les despeses i t'agrada ser generós amb els teus éssers estimats. Per a tu és fàcil acumular comptes amb la targeta de crèdit o altres deutes. Tracta d'analitzar les finances. La configuració celestial i la influència pràctica que porta us inspiraran perquè assumeixis el control de les teves qüestions de diners.
Aquari
En aquest moment podries necessitar adoptar un enfocament pràctic a les teves finances. La influència de la canviant alineació planetària podria recordar-te que necessites parar atenció a les despeses. De vegades et resulta fàcil oblidar-te del pressupost. T'agrada sortir, divertir-te i gastar molts diners. Va arribar el moment de verificar la realitat: asseu-te i explica quants diners tens. Podries elaborar un pla millor que contempli despeses futures.
Peixos
El panorama astral d'aquest moment et podria proveir amb un estat d'ànim tranquil i pensatiu. Avui tracta de trobar un moment per asseure't a meditar. Desitjaràs tenir una mica de privadesa per poder pensar en el que ha passat. Últimament t'han passat moltes coses i desitjaràs trobar sentit a tot això. Podries desitjar escriure alguns pensaments al teu diari o fer una llista dels teus objectius personals.