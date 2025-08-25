TELEVISIÓ
Una germanor difícil
El creador i protagonista de l’èxit mundial ‘Baby Reindeer’ ja treballa en la seva nova miniserie, ‘Half Man’, coproduïda per la BBC i la plataforma destreaming HBO Max
Richard Gadd, aclamat després de l’èxit internacional de Baby Reindeer a Netflix, ja treballa en el seu nou projecte televisiu. Es tracta de Half Man, un drama familiar que constarà de sis capítols i que està produït per Mam Tor Productions, companyia de Banijay UK, per a la BBC, BBC Scotland i HBO Max. La sèrie s’estrenarà al llarg de l’any 2026 i té com a grans protagonistes el mateix Gadd i l’actor britànic Jamie Bell.
El nou projecte televisiu es podrà veure al llarg de l’any 2026
La història de la trama arrenca amb el retrobament dels germans Niall i Ruben en el casament d’un d’ells. Després de molts anys separats, el que podria haver estat un moment de reconciliació acaba convertint-se en una explosió de violència que obre la porta a un viatge al passat. La sèrie recorrerà gairebé quaranta anys de les seves vides, des dels anys vuitanta fins a l’actualitat i també mostrarà la complexitat d’una relació marcada per records bons, dolents, divertits i dolorosos.
Les primeres imatges del rodatge han sorprès per la transformació física de Jamie Bell, que s’ha musculat de manera evident per interpretar el seu paper. A més dels dos actors principals, el repartiment també inclou Mitchell Robertson i Stuart Campbell, que donaran vida als germans en la seva joventut, així com Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood i Calum Manchip.
Richard Gadd s’ha encarregat de crear, escriure i produir la sèrie
La direcció recau en Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck, mentre que Richard Gadd s’ha encarregat de crear, escriure i produir la sèrie. Segons la sinopsi oficial, Half Man vol capturar “l’energia salvatge d’una ciutat en transformació” i explorar “les profunditats del que significa ser un home”.