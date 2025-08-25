AGENDA
Construïm castells de sorra
LA PROPOSTA DEL DIA
CONSTRUÏM CASTELLS DE SORRA
Els nens i nenes a partir de 4 anys s’endinsaran en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents sorres de colors molt vius. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.
RITMES MENUTS 2025
17.30 H. Bombolles de sabó gegants.
18.30 Actuació Quina ballaruca.
Carrer Callaueta. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘UNA MALETA A CASA CRISTO’
Una misteriosa maleta antiga arriba a Casa Cristo. A dins, hi ha una col·lecció de contes i objectes que pertanyien als antics habitants de la casa. Museu Etnogràfic Casa Cristo. Encamp.
‘NEXT TO MY SKIN’
Espectacle de carrer de dansa contemporània de la Cia. La Monto. Hora: 19.30 h. Plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA
11 h. Festa de l’escuma.
17 h Animació infantil.
20 h. Ball de nit.
Santa Coloma. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI, NATURA, COS I SUBCONSCIENT A L’INSTITUCIONAL’
El nostre artista convidat de Vilamur, l’Albert Aznar inaugura L’arrel del deliri, una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. Hora: 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Exposició de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.