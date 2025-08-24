HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries treballar en diversos projectes diferents, de manera que intenta mantenir la concentració. En aquest moment l'energia astral en joc està augmentant el ritme de la comunicació a la teva vida. Avui el telèfon potser no pari de sonar. Mentrestant, potser has de fer algunes diligències. Alhora, el teu e-mail o Facebook podrien estar saturats. Avui intenta anar més a poc a poc i no et pressionis per complir amb tot.
Taure
Avui, potser tens els nervis a flor de pell. Tracta de calmar-te una mica abans de descarregar aquest enginy ferotge que tens. Podria resultar temptador dir coses feridores o mordaces a algunes persones. Tens tot el dret de sentir-te molest sobre certs temes, però avui serà difícil manejar-los de manera constructiva. Tracta de descarregar la teva energia amb un bon entrenament o tasques físiques.
Bessons
Avui seràs víctima de certes molèsties, però intenta que aquestes preocupacions menors no t'afectin. Els teus amics, companys de feina o els teus fills desafiaran la teva autoritat, cercant evidències que les teves decisions són fermes. No et posis gaire a la defensiva, perquè la gent no vol atacar-te. L'alineació planetària només desperta la tendència de la gent a criticar. De manera que tracta de mantenir una actitud pacífica.
Cranc
La teva tendència al criticisme serà augmentada avui amb l'energia astral en joc. Així que vés amb compte de no sobre-emfatitzar el que és negatiu en la teva interacció amb els altres. Aquest podria ser un d'aquells dies que les imperfeccions de les persones et resulten tremendament òbvies. Intenta dirigir aquest meravellós talent de discerniment en una direcció més positiva. Abans de trobar defecte a tot, troba una manera més constructiva d'expressar-te.
Lleó
El teu dinamisme i determinació estaran elevats, així que t'espera una alta velocitat a qualsevol àrea de la teva vida que necessiti una empenta. Amb l'aspecte en joc realitzaràs les tasques a la velocitat de la llum. A casa, et resultarà fàcil acabar aquesta feina de fusteria o projecte de neteja que has estat postergant per algun temps. Al final del dia, us envairà un sentiment de satisfacció.
Verge
L'aire d'avui us ofereix bones coses i us porta bones notícies. Podries obtenir una oferta d'un ocupador potencial a qui vas contactar mesos enrere. Potser el teu currículum es va perdre als seus arxius, però ara s'ocuparan de tu. O potser rebis notícies gratificants del teu actual cap. Podries descobrir que reuneixes les condicions per rebre un augment de sou o una promoció. T'ho mereixes!
Balança
Amb un canvi a l'alineació planetària, avui podries sentir la necessitat sobtada de resoldre coses del passat. Si necessites fer les paus amb algú, avui és un bon dia per fer-ho. O si necessites resoldre un tema financer, aquest és el moment d'ocupar-te. Desitjaràs començar des de zero i avançar amb energia nova. No permetis que res del passat et retingui.
Escorpí
En aquest moment podries ingressar alguns grups socials interessants. L'alineació astral podria estar realçant les connexions socials a la teva vida. Podrien demanar-te que participis d´una festa amb amics. O un client amistós et podria convidar a dinar. Accepteu aquestes invitacions. Avui et sentiràs bé si t'envoltes de persones interessants. No permetis que aquesta part tímida de tu no et deixi divertir!
Sagitari
Avui podries estar d'ànim alegre i positiu. Amb la combinació de les energies celestials en joc, tindràs una bona actitud davant de la vida i et sentiràs bé deixant enrere els problemes del passat. No ets de fer voltes al voltant de les coses. Tot i això, aquests últims mesos has sentit molta tensió. Ara va arribar el moment d'alliberar-se dels problemes vells. Avui et sentiràs bé a mesura que avances cap a noves aventures!
Capricornio
Avui tindràs un humor alegre i positiu, amb els astres influint-te positivament, estaràs llest per encarar projectes nous i conèixer gent. Avui podries presentar-te de manera calmada i confiada. La teva autoestima estarà elevada i et sentiràs llest per a enfrontar els desafiaments que es presentin. Avui no dubtis a córrer darrere els teus somnis! Ara l'èxit és a l'abast de la mà.
Aquari
Mentre la configuració celestial canvia, podries conèixer una persona que et sigui molt atractiva. Podries sentir-hi impuls de manera estranya. Podries tenir un fort sentiment de reconeixement, com si es coneguessin abans. Potser es van conèixer en alguna vida passada! Conversa amb ella amb franquesa per arribar a conèixer-la millor. El més probable és que això signifiqui que aprofundiran la relació.
Peixos
Com a resultat de l'alineació astral avui experimentaràs creativitat en les teves paraules. Podries escriure un correu electrònic intel·ligent que dibuixi un somriure en qui el rebi. O podries escriure un informe amb un gran estil. Avui podries acabar impactant un auditori amb alguna presentació. Només deixa que les paraules adequades flueixin a buscar el teu intermedi i confia en les teves muses inspiradores!