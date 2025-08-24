TELEVISIÓ
Herois de Pittsburgh
La ficció mèdica,’The Pitt’, que ha revitalitzat el gènere, anuncia la seva segona temporada amb un teaser i es consolida com un dels èxits recents de HBO Max
HBO Max ja ha començat a escalfar motors per al retorn d’una de les seves grans sorpreses recents. The Pitt, la sèrie mèdica protagonitzada per Noah Wyle, ha aconseguit unir crítica i públic i ha revitalitzat un gènere que no passava pel seu millor moment. La producció ha presentat ara el primer teaser de la seva segona temporada. Tot i així, els nous capítols encara trigaran a arribar: la plataforma ja ha confirmat que no s’estrenaran fins al gener del 2026.
La primera temporada es va emetre entre gener i abril d’aquest any i va rebre fins a 13 nominacions als Emmy, consolidant-se com un dels grans èxits de la plataforma. HBO Max, que sap cuidar les seves marques més valuoses, ha volgut mantenir viva l’expectació recordant als espectadors que el drama mèdic tornarà, encara que amb un any d’espera.
Segons la mateixa plataforma, la sèrie ofereix “un retrat realista dels reptes als quals s’enfronten els professionals sanitaris als Estats Units, vist a través dels ulls dels herois de primera línia que treballen en un hospital modern de Pittsburgh”.
El teaser mostra el retorn del doctor Michael Robby Rabinavitch al seu lloc de treball i anticipa que ell i els seus companys hauran de fer front a nous casos de tota mena, sempre amb la tensió i l’emotivitat que han definit la sèrie. A més de Noah Wyle, el repartiment de la segona temporada comptarà amb els actors Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez i Sepideh Moafi. Un elenc coral que reforça el caràcter realista i divers d’una producció que, en només una temporada, ja ha aconseguit marcar un punt d’inflexió en les ficcions mèdiques televisives.