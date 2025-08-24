AGENDA
Festivitat de Sant Bartomeu
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTIVITAT DE SANT BARTOMEU
Missa solemne i tallers culturals de fang. Església Sant Bartomeu de Soldeu. Canillo.
FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA
11-13 h. Jocs de romànic.
11 h. Ruta medieval.
12 h. Missa.
12.30 h. Sardanes.
14 h. Arrossada.
16 h. Concurs de botifarra.
17 h. Havaneres.
19 h. Ball de tarda.
22 h. Old School.
Santa Coloma. Andorra la Vella.
FESTA MAJOR D’ARINSAL
9.30 h. Pujada a Comallemple.
10 h. Mercat de segona mà.
12.30 h. Missa.
13 h. Paella popular.
16 h. Competició Pump Truck.
17 h. Festa de l’escuma i Holi Festival.
17.30 h. Xocolatada.
18.30 h Ball de tarda.
22 h. Focs d’artifici.
Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘FILS D’ART - TUPIDA SERENOR’
En comptes de formar part del procés de creació, en aquesta obra canviant i en constant evolució, l’espectador podrà endinsar-se en una obra que, exposada a l’aire lliure, anirà evolucionant amb l’ajuda del vent, la humitat i la llum. Exteriors de Casa Comuna. Sant Julià de Lòria. Fins al 30 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.