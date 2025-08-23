HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
T'estimes més evitar les zones de guerres, especialment quan la gent al teu voltant discuteixen per temes menors. Avui hi haurà diverses batalles, ja que els egos de les persones els porten a extrems. Amb l'alineació astral del moment, val més ser un observador i no participar-hi. No cal enfadar-se o preocupar-se sobre el mal humor regnant. La gent només està reaccionant davant de la poderosa energia del dia.
Taure
Tens moltes amistats dels dos sexes, cosa que és part del teu carisma. Però avui descobriràs que la influència astral us farà reconsiderar aquestes amistats. Hi ha algú que ha estat el teu amic/a però que darrerament ha tingut atracció cap a tu. Si sents la mateixa atracció. Avui és un dia meravellós per intentar un acostament. No tinguis por dir-li quant gaudeixes d'estar al seu costat i l'atracció que sents.
Bessons
Hi ha canvis a l'horitzó. L'energia celestial posarà èmfasi en nous romanços. Si ja ets en una relació sentimental, és un bon dia per pensar en reinventar la teva relació. Potser han de planificar fer unes vacances junts. Si vols conèixer algú nou, concentra't en persones que t'interessin. Aviat et sentiràs animat per fer aquestes trucades i divertir-te una mica.
Cranc
Generalment, ets el signe més tímid del zodíac. No et resulta gaire fàcil convidar a sortir algú encara que ho facis amb nervis. Però ara, la combinació de les energies celestials et faran sorprenentment audaç per perseguir aquesta persona especial. Fes una cosa romàntica, com comprar-li roses o enviar-li una nota d'amor. La forta energia del dia t'incentivarà que ho facis, no et reprimeixis. Et sorprendràs gratament dels resultats.
Lleó
Estaràs envoltat de molta energia femenina en aquest dia, ja que la configuració celestial ho incentivarà. Et sorprendrà trobar algú que amb prou feines coneixes que se sentirà molt atret/a cap a tu. Avui coquetejarà amb tu i t'asfixiarà amb energia protectora. Gaudeix-ho i presta atenció al que passa. Les llavors d'un nou romanç podrien estar davant teu.
Verge
Hi ha molta energia activa i poderosa al vent. Potser et muntes a l'onada decidint presentar-te en una nova feina, comprant una casa nova o fent canvis en una relació. Amb lenergia celestial en joc, qualsevol elecció que facis et farà progressar. L'univers t'encoratja a tenir agressivitat en perseguir les teves metes, i et sorprendràs amb la rapidesa amb què obtindràs un resultat positiu.
Balança
Avui estaràs energitzat i despert amb l'energia astral en joc. Mentre els altres encara estan dormisquejant sobre les seves tasses de cafè, tu ja hauràs completat la meitat de les tasques del dia! La teva resistència suportarà qualsevol entrenament que vulguis fer. La teva adrenalina estarà elevada si et reuneixes amb persones en un entorn social o per compartir notícies amb un veí amistós. A casa, estaràs d'humor per manejar els projectes físics que has posposat.
Escorpí
Et sorprendrà com exageren les seves reaccions avui les persones. Amb l'energia astral en joc, els petits inconvenients enfadaran molt les persones. La teva habilitat per ser pacient amb tots s'incrementarà, ja que la gent necessitarà una mica de manyagues per sentir-se millor. Pensa com un representant de serveis al client, i triomfaràs. Els teus éssers estimats es beneficiaran de les teves generoses abraçades i comprensiva oïda.
Sagitari
Podries sentir-te una mica frenètic/a i dispers/a, però no et preocupis, no ets l'únic/a! En general, el dia serà una mica intens. La gent estarà amb els nervis a la vora. Maneja't amb compte la comunicació amb els altres, ja que serà fàcil entrar a discutir per temes menors. No val la pena posar-se molest ara, així que no et prenguis les coses molt de debò.
Capricornio
Si has de treballar avui, vés amb compte amb els detalls que pots ignorar no intencionalment. El teu cap o company de feina t'indicaran el teu error, ja que la gent estarà amb humor de trobar culpes. Laspecte en joc exagerarà la necessitat de la gent de controlar doblement les coses. Només pren-ho amb humor i distància. Després de tot, ets humà! No val la pena enfadar-se per errors menors.
Aquari
Avui sentiràs una mica d'hiperacció com a resultat d'energies fortes a l'astre, per la qual cosa millor oblida't del cafè. Prova millor aigua mineral o te de camamilla. Podria resultar beneficiós cremar una mica denergia extra en un entrenament o una vigorosa caminada. Si no, sentiràs contrarietat amb petites coses, i no voldràs perdre temps preocupant-te per coses que no pots controlar.
Peixos
Amb la influència planetària actual, podries contagiar-te la tensió de les altres persones si no tens cura. El millor serà evitar discussions controversials si ho pots fer. Podria haver baralles menors al teu voltant, sobretot sense motius. No permeteu que us involucrin en aquestes discussions sense sentit. Sentiràs més tranquil si només mires des de fora. Concentra't a mimar-te i relaxar-te.