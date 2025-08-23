TELEVISIÓ
Informatius en crisi
Apple tv estrena el pròxim 17 de setembre la nova temporada de la sèrie ‘The Morning Show’, que abordarà els temps convulsos que travessa el periodisme
Apple TV+ ha publicat el primer avançament de la quarta temporada de The Morning Show, la sèrie protagonitzada per Jennifer Aniston i Reese Witherspoon que tornarà el proper 17 de setembre. El nou lliurament estarà format per deu episodis: el primer arribarà aquell dimecres i la resta s’estrenaran setmanalment fins al 19 de novembre.
La ficció, convertida en un dels grans emblemes de la plataforma d’Apple, aposta ara per un gir narratiu que els seus responsables defineixen com un “reinici”. Els nous capítols se situen a la primavera del 2024, gairebé dos anys després dels esdeveniments de la tercera temporada. En aquest temps, la fusió entre les cadenes UBA i NBN ja és una realitat, i la redacció del popular informatiu es veu obligada a enfrontar-se a un entorn laboral encara més complex i exigent.
“Comencem de zero. Nova empresa. Nova cultura”, afirma el personatge d’Aniston en el tràiler, que deixa entreveure un context marcat pels deepfakes, les teories de la conspiració i els encobriments corporatius. Un escenari on la veritat esdevé esquiva i on la confiança —tant dins com fora de plató— es posa a prova enmig d’un país polaritzat. Les càmeres del programa The Morning Show tornen a convertir-se en un mirall de les turbulències que sacsegen també els despatxos de les altes esferes mediàtiques.
El repartiment reuneix de nou figures tan destacades com Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie i Jon Hamm. A més, la nova temporada suma cares de primer nivell amb l’arribada d’Aaron Pierre, William Jackson Harper i Boyd Holbrook, així com dels guanyadors de l’Oscar Marion Cotillard i Jeremy Irons. Amb aquest còctel de novetats i tensions, The Morning Show es prepara per explorar fins on pot arribar el poder –i la fragilitat– de la informació en temps convulsos.