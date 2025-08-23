AGENDA
Esquella Incles Walking Music Festival
LA PROPOSTA DEL DIA
17.00 h Trio Guillem Pérez. Borda Puigcernal.
18.30 h. Iaraké. Càmping Font dels Ferrossins.
20.30 h Blaumut. Aparcament Pont de la Baladosa.
Vall d’Incles. Canillo.
CURSOS I TALLERS
DESCOBRINT
LA BIODIVERSITAT INVISIBLE DEL RIU DE SORTENY
Observació de la vida aquàtica dels cursos d’aigua de Sorteny i visualització i identificació de microinvertebrats aquàtics. Hora: de 10 a 12.30 h. Refugi de Sorteny. Ordino.
CREA EL TEU MÒBIL AMB TEMÀTICA GALÀCTICA
Convidem infants i famílies a imaginar i construir un mòbil inspirat en el cosmos, incorporant elements com estrelles, planetes i satèl·lits. Hora: a les 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
VISITA TEATRALITZADA ‘fHASA, LA LLUM DE LA SEVA LLAR’
Amb un guió que combina història i entreteniment, el públic es transportarà a la dècada de 1930 per conèixer com va ser la construcció de FHASA. Hora: 21 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.
CAMÍ DE LA SENYORETA
Endinsa’t en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb l’historiador David Masi la narradora i actriu Assumpta Mercader.
‘L’ANTONI FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA’
El doctor Antoni Fiter i Rossell espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 17 h. Centre històric. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA
11 h. El conte de l’Ona i la Laia. Titelles.
15 h. Concurs de petanca.
17-19 h. Jocs de romànic.
18 h Visita guiada.
18-20 h. Jocs XXL.
22 h. Ball de nit.
23 h. Antònies Darkness + DJ Dydy.
Diversos llocs de la parròquia. Andorra la Vella.