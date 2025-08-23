AGENDA

Esquella Incles Walking Music Festival

17.00 h Trio Guillem Pérez. Borda Puigcernal.

18.30 h. Iaraké. Càmping Font dels Ferrossins.

20.30 h Blaumut. Aparcament Pont de la Baladosa.

Vall d’Incles. Canillo.

CURSOS I TALLERS

DESCOBRINT

LA BIODIVERSITAT INVISIBLE DEL RIU DE SORTENY

Observació de la vida aquàtica dels cursos d’aigua de Sorteny i visualització i identificació de microinvertebrats aquàtics. Hora: de 10 a 12.30 h. Refugi de Sorteny. Ordino.

CREA EL TEU MÒBIL AMB TEMÀTICA GALÀCTICA

Convidem infants i famílies a imaginar i construir un mòbil inspirat en el cosmos, incorporant elements com estrelles, planetes i satèl·lits. Hora: a les 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

TEATRE I DANSA

VISITA TEATRALITZADA ‘fHASA, LA LLUM DE LA SEVA LLAR’

Amb un guió que combina història i entreteniment, el públic es transportarà a la dècada de 1930 per conèixer com va ser la construcció de FHASA. Hora: 21 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

CAMÍ DE LA SENYORETA

Endinsa’t en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb l’historiador David Masi la narradora i actriu Assumpta Mercader.

‘L’ANTONI FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA’

El doctor Antoni Fiter i Rossell espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 17 h. Centre històric. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA

11 h. El conte de l’Ona i la Laia. Titelles.

15 h. Concurs de petanca.

17-19 h. Jocs de romànic.

18 h Visita guiada.

18-20 h. Jocs XXL.

22 h. Ball de nit.

23 h. Antònies Darkness + DJ Dydy.

Diversos llocs de la parròquia. Andorra la Vella.

