Publicat per Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Agárralo como puedas 16.00 18.00 20.00 22.00

Tiburón blanco 12.30 19.15 22.00

Sin cobertura 11.45 15.45 17.45 20.00

Shadow force 16.00 18.00

Weapons 19.45** 22.15**

Tipos malos 2 11.30 15.30 17.30

Materialistas 19.30 21.45

Karate Kid: Legends 12.00 17.15

F1 21.30

Superman 16.15

Los 4 fantásticos 19.00

Jurassic World: El renacer 21.30

Padre no hay más que uno 5 15.15

CINEMES GUIU

Agárralo como puedas 18.00 20.00

El regreso de Ulises 20.15

Los Muértimer 18.15