HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest és un dia per a moments de concentració psíquica amb la persona de la teva vida. Els planetes i la seva influència augmenten la telepatia (quan acabes l'oració que va començar una altra persona perquè estàs en sintonia amb les idees). També tindràs somnis sobre algú que està pensant en tu, potser de manera romàntica. Pareu atenció a les impressions intuïtives que se us apareguin. Són missatges de persones que t'envolten que el teu radar inconscient els rep.
Taure
Avui podries tenir inspiració per fer un moviment audaç, juntament amb la configuració astral. Potser t'acostis a algú per una feina. Podries tenir un amic influent en posició de contractar gent. Si estàs buscant un canvi, no perds res de preguntar-li! Sigues clar que vols canviar de rumb i treballar en un altre entorn. Qui ho sap? Córrer el risc pot valdre la pena.
Bessons
Avui et sentiràs capaç de fer-te càrrec de res. L'alineació dels planetes farà aflorar la teva habilitat natural de lideratge. Tot i que no t'agrada imposar les teves idees als altres, en aquest moment has de reconèixer la teva perícia. No tinguis por a parlar i fer saber el teu punt de vista. Podries ajudar el teu cap o companys de feina a veure una millor manera de fer les coses.
Cranc
En aquest moment podries sentir desitjos de córrer riscos. El motiu és perquè l'energia astral en joc us inspira a perseguir els vostres somnis. Potser se t'acudirà un pla que t'ajudarà a assolir certes metes. Aquest és el moment per començar el teu propi negoci? Vols invertir a la borsa de valors? O potser simplement estiguis llest per buscar una nova feina. Totes aquestes coses poden sortir bé si les inicies avui.
Lleó
Avui hauràs de ser més ferm amb el teu personal a la feina. L'energia astral en joc t'encoratjarà que presentis una imatge de més seguretat. Si només ets un empleat, encara et pots beneficiar sent audaç. Inverteix en un nou guarda-robes per lluir sensacional. Parla més fort i mira les persones als ulls. Deixa clar que ets un jugador a tenir en compte!
Verge
Just quan et sents desesperat per tenir alguna emoció a la teva vida sentimental, apareixerà un canvi en la influència planetària. Et sentiràs energitzat i inspirat en amor. Tindràs algunes idees esbojarrades sobre com expressar l'afecte a algú, i definitivament hauries d'actuar així. L'energia del dia ajudarà a la teva sort sentimental ia que aquesta persona especial apreciï els teus esforços per acostar-t'hi.
Balança
Decidiràs reinventar la teva vida social ja que l'alineació planetària t'inspirarà introspecció a les teves relacions. Et sentiràs millor sobre el passat i t'adonaràs que exparelles ja no són part de l'equació. Avui estàs llest per experimentar noves amistats i una atracció potencial que possiblement et porti a alguna cosa important. Podria ser un bon dia per fer-te un tall de cabell o renovar el teu vestuari.
Escorpí
Els teus sentiments estaran a la superfície ja que l'energia astral actual intensificarà les emocions i percepcions. De sobte, podràs veure el que passa a la teva relació sentimental. Guanyaràs perspectiva per poder fer les coses de millor manera o amb més emoció cap a la teva parella. Si actualment estàs solter, tindràs al cap una imatge de la teva ànima bessona amb la qual desitjaràs involucrar-te.
Sagitari
Ets tan bo a ajuntar amistats al teu voltant que no sempre t'adones quan algú vol ser alguna cosa més que amic/ga. L'energia astral augmentarà el teu carisma romàntic i elevarà la resposta de les persones que ja se senten atretes cap a tu. Hi ha algú nou que et fa sentir coses a dins, no tinguis por acostar-te a aquesta persona.
Capricornio
Avui reconsideraràs el que signifiquen les relacions per a tu. Estaràs llest per deixar partir el passat i llençar els números telefònics d'antigues núvies. O potser t'emocionis sobre un nou romanç que està a punt de començar. Encara que ja estigueu en una relació, l'energia d'avui us inspirarà a experimentar alguna cosa nova i especial en la vostra vida sentimental.
Aquari
Especialment avui sentiràs passió, ja que la combinació de les energies d'aquest dia intensificaran la connexió amb la teva parella. Fes alguna cosa espontània per fer saber a la teva enamorada quant t'importa. Si en aquest moment estàs solter, és un bon dia per acostar-te a aquesta persona tan atractiva que sempre et trobes a l'hora de dinar, o fer una trucada telefònica a aquest idil·li potencial en què has estat pensant. Aquest és un bon dia per perseguir-la i festejar-la.
Peixos
Avui seràs beneït amb el carisma atraient molts interessos en allò sentimental. La influència astral en aquest moment adherirà mística a la teva persona, fent que irradiïs carisma. Pots utilitzar aquesta energia coquetejant amb cada persona que et trobis, cosa que et resultarà divertit. O pots envair la teva parella amb la màgia de cupit convidant-la a un sopar romàntic, o amb un gest o paraules d'amor. La persona que rebi aquesta energia de la teva part et correspondrà càlidament.