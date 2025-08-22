TELEVISIÓ
Emily ara a Venècia
La cinquena temporada de la sèrie de Netflix ‘Emily in Paris’ s’estrenarà el proper 18 de desembre i ho farà fora de la capital francesa, el seu escenari habitual
La sèrie de Netflix Emily in Paris, protagonitzada per l’actriu britànica Lily Collins, ja té data de retorn. La plataforma ha confirmat que la cinquena temporada s’estrenarà el pròxim 18 de desembre, una cita molt esperada per als seguidors d’aquesta comèdia romàntica que ha esdevingut un fenomen mundial.
En aquesta nova etapa, la producció fa un pas més enllà i abandona temporalment la capital francesa per traslladar-se fins a Venècia, on l’executiva de màrqueting Emily Cooper continuarà buscant l’equilibri entre l’amor i la feina. Les primeres imatges de rodatge mostren Collins navegant pels canals venecians i retrobant-se amb Marcello (Eugenio Franceschini), l’italià que va aparèixer a la segona part de la quarta temporada i que es convertirà en peça clau de la trama.
La temporada, composta per deu capítols, recuperarà també les cares més estimades pel públic: Philippine Leroy-Beaulieu com Sylvie, Ashley Park en el paper de Mindy, Lucas Bravo com Gabriel, Samuel Arnold, Bruno Gouery i Lucien Laviscount, entre d’altres.
La sinopsi oficial avança que Emily assumirà la direcció d’Agence Grateau a Roma, un repte que la posarà a prova en l’àmbit professional i personal. Tot sembla anar sobre rodes fins que un projecte es complica i desencadena conseqüències inesperades. A la recerca d’estabilitat, la protagonista aprofundeix en el seu vincle amb la cultura europea, però un secret amenaça una de les seves relacions més importants.
Amb més llaços emocionals, noves oportunitats i una ciutat diferent com a escenari, la plataforma Netflix promet una temporada carregada de girs, romanticisme i el toc glamurós que ha convertit Emily in Paris en un èxit global.