AGENDA
Carles Vallés i Edwin García - FeMAP
LA PROPOSTA DEL DIA
Carles Vallès i Edwin García interpretaran obres de J. Dowland, W. Byrd, J. Adson, M. Locke, J. Paisible, H. Purcell i D. Purcell. Hora: 20 h. Església de Sant Martí de la Cortinada. Ordino.
VIBRAND MUSIC
La banda interpretarà els temes que més agraden d’artistes com Sting, Queen, Stevie Wonder o Donna Summer, entre molts d’altres. Hora: 21.30 h. Hotel Piolets Centre Soldeu. Canillo.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI’
L’Albert Aznar ens presenta una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
Eulàlia Grau es considera una autora entre el paper d’artista d’avantguarda i l’activista. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.