HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest és un bon dia per abandonar una manera vella de fer les coses. A vegades ens mantenim ferms amb alguna cosa encara que ja hagi deixat de funcionar fa molt! Per exemple, ara mateix potser et trobes estancat en una cursa. Encara que sentis que no estàs anant enlloc, fer canvis et posa nerviós. Intenta concentrar-te en els teus somnis. L'energia astral en joc us guiarà per una direcció diferent, més afortunada.
Taure
Amb la configuració planetària del moment, és millor que us oblideu de les tasques domèstiques de rutina. L'aspecte en joc no afavoreix la realització d'aquestes tasques o de fer manats. En canvi, t'has de concentrar en les activitats que aquest aspecte afavoreix, com llegir, escriure, fer càlculs, pràcticament qualsevol activitat intel·lectual. Aprofita aquest moment dedicant-te a fer alguna cosa que requereixi concentració o creativitat.
Bessons
Avui assegura't d'estimular la teva ment. Ja de per si estàs molt pensatiu/iva, i amb la influència planetària actual, ho estaràs més encara. Ets un àvid lector. Si tens un bon llibre on concentrar-te, fes-ho. Gaudireu fins i tot d'un diari o revista. Considereu fer qualsevol cosa que faci fluir els vostres pensaments! Et resultarà difícil trobar alguna cosa que et proporcioni més plaer que això.
Cranc
L'alineació astral actual indica despertar un desig per versatilitat. Qualsevol cosa a llarg termini no funciona durant aquest període. Considera fer alguna cosa fora del comú avui, com prendre una llarga caminada, reunir-te amb algú a qui no has vist durant gaire temps, anar a veure un partit d'esports o jugar escacs. Mentre hi hagi varietat i exclusivitat en les coses que planifiques, gaudiràs molt del dia.
Lleó
No et sorprenguis si avui algú t'acusa de ser fred i distant. Tot i que probablement cap de les dues coses sigui certa, els altres fàcilment interpreten el silenci com a indicador de problemes de la teva part, ja que la teva naturalesa és en general extravertida i xerraire. Un humor pensatiu sovint es connecta amb laspecte en joc. Pren-te el temps per assegurar als altres que estàs perdut en els teus pensaments més que emocionalment distant.
Verge
Si us agrada escriure, aquest és un bon dia per fer-ho. Encara que aquesta és una activitat relativament nova, la influència astral et donarà una empenta extra. Escriure en un diari, cartes, compondre poesies o crear una història són totes les activitats que et proporcionaran plaer durant l'aspecte en joc. Una altra opció és llegir. Una bona novel·la o fins i tot el diari atraparan la teva ment i poden millorar el dia.
Balança
Hoy podrás expresarte de manera audaz y directa. La energía celestial te incita a que no te guardes nada. Quizás haya alguien en tu vida que haya estado aprovechándose de ti. ¡Este es el momento ideal para ponerlo en su lugar! Hazle saber lo que piensas sobre su comportamiento. Déjale en claro que no se lo permitirás en el futuro. Te sentirás bien si estableces límites.
Escorpí
Amb l'alineació planetària actual, tindràs idees noves sobre com manejar alguna cosa a la feina. Potser se t'acudirà un pla que et porti més reconeixement. Potser vols involucrar-te en un prestigiós projecte. Si tot surt bé, la teva reputació continuarà creixent. Definitivament desitjaràs aplaudiments, així que no tinguis por tractar d'assolir les estrelles!
Sagitari
Aquest és un dia per estar sol. L'alineació planetària podria causar demostracions intenses de personalitat. A l'oficina hi haurà molts desacords. Tracta de mantenir un perfil baix i una actitud positiva. No has de ser arrossegat per les queixes dels altres. Ho estàs fent bé, així que assegura't de preservar aquesta energia optimista!
Capricornio
Aquest és un bon dia per interconnectar-te amb altres homes a la teva feina. La influència planetària afavorirà la teva sort amb lenergia masculina. Si tens l'oportunitat de promocionar els teus serveis, no tinguis por xerrar amb aquests cavallers. Si ets en una reunió o en una conferència on hi ha molts altres homes professionals, tindràs sort si vols fer alguna venda.
Aquari
L'alineació planetària d'avui us farà sentir de meravella! Et sentiràs preparat per manejar qualsevol desafiament que se't presenti. És un bon moment per concentrar-te en aquests projectes difícils que requereixen energia i determinació extra. Si necessites enfrontar un client combatiu o un company de treball rondinaire, aquest és el moment de fer-ho. Et sentiràs valent i clar en comunicar-te amb els altres.
Peixos
Avui t'has de comunicar de manera més directa. Et trobaràs en una situació en què els suggeriments o ser indirecte no funcionarà. Així que, amb l'energia celestial guiant-te, digues el que realment vols dir! En expressar-te de manera directa, els que t'envolten et podran comprendre millor. I encara si no els agrada el que tens per dir-los, almenys sabran on ets parat.