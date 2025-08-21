CARTELLERA
Materialistas
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Materialistas 17.30 19.45 21.45
Los muertimer 15.30 18.15 20.00
Karate Kid: Legends 17.45 19.30 21.30
Weapons 17.15** 19.45** 22.15**
Ponte en mi lugar de nuevo 15.30 18.15
Los tipos malos 2 15.15 16.15 17.30
Los 4 fantásticos 12.15 19.30 22.00
Jurassic Word: el renacer 20.15
Padre no hay más que uno 5 15.45
Superman 16.00
F1 21.45
CINEMES GUIU
Materialistas 19.15
Los Muértimer 19.00