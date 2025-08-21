AGENDA
Kurt Heisz
MÚSICA
KURT HEISZ
L’eclecticisme musical també té cabuda als Vespres d’estiu amb la proposta de Kurt Heisz, nom artístic del DJ andorrà Miquel Guirao. Plaça de Sant Miquel. Encamp.
LOS GEES - TRIBUT A BEE GEES
L’espectacle als reis de la música disco es presenta amb els tres germans Gibb al capdavant i el seu famós falset, recolzats per una espectacular banda en directe. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
ECSTATIC SILENT SUMMER SESSIONS
Finalitzem la temporada d’Ecstatic Dance d’estiu, amb el nostre Dj-Facilitador “resident” INAD. Hora: de 19.30 a 21 h. Jardins Casa Areny-Plandolit. Ordino.
ACTIVITATS
SER APICULTOR PER UN DIA I VISITA GUIADA
Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. Us sorprendrà! A més, visitareu el patrimoni de Santa Coloma incloent l’Espai Columba, l’església de Santa Coloma i el Jaciment de la Margineda. Hora: 10 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
Visita guiada a l’exposició d’Eulàlia Grau, una de les artistes més significatives de la transició de la dictadura de Franco. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘FILS D’ART - NOSTÀLGIA’
Un espectacle que vol connectar emocionalment amb el públic a través d’aquesta emoció tan universal. Hora: 19 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
CINEMA
‘UP’
Vine a gaudir d’una nit a l’aire lliure amb la projecció d’Up, una de les pel·lis més estimades de Pixar. Hora: de 20.30 a 23.30 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.