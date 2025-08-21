TELEVISIÓ
Del camp a la ciutat
Netflix estrenarà la sèrie de comèdia ‘Animal’ el proper 3 d’octubre, i les primeres imatges del rodatge mostren l’actor Luis Zahera envoltat d’animals
Netflix prepara per al pròxim 3 d’octubre l’estrena d’Animal, una nova sèrie de comèdia protagonitzada per l’actor gallec Luis Zahera, conegut pels seus papers a produccions com Entrevías o Vivir sin permiso. En aquesta ocasió, Zahera es posa a la pell d’un veterinari rural que, davant la crisi del camp i la falta de clients, es veu obligat a reinventar-se i a començar de zero en un entorn completament diferent: una botiga de mascotes a la ciutat.
Aquest dilluns s’han difós les primeres imatges del rodatge, on es pot veure l’actor amb la bata mèdica, envoltat d’animals i immers en un univers urbà que contrasta amb el paisatge rural al qual el públic l’associa habitualment. La ficció és una producció original de la plataforma de streaming Netflix en col·laboració amb Alea Media, responsable de títols com Patria, El silencio o Yo adicto. Està dirigida per Alberto de Toro i Víctor García León i ha estat rodada íntegrament a Galícia, reforçant el vincle amb les arrels del personatge principal.
En la trama, el veterinari veu com la seva consulta queda buida a mesura que els veïns del poble no poden pagar els serveis veterinaris. Sense gaires opcions, accepta l’oferta laboral de la seva neboda Uxía (interpretada per Lucía Caraballo, coneguda per produccions com No me gusta conducir o El secreto del Puente Viejo). Ella dirigeix una botiga de mascotes on el protagonista haurà d’adaptar-se a un nou món: productes gurmet per a gossos i gats, perruqueries canines i consultes per a hàmsters, tot sota la mirada exigent d’amos que són tan capritxosos com els seus animals.
El repartiment de la producció es completa amb l’actriu Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos) i l’actor Antonio Durán Morris (Fariña), aportant solvència a una comèdia que promet mostrar amb humor el xoc entre el dia a dia del món rural i les característiques de la vida urbana.