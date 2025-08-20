TELEVISIÓ
Un tancament florit
Pedro almodóvar finalitza el rodatge del nou film ‘Amarga Navidad’ i ho fa amb la difusió d’un vídeo promocional que mostra les reaccions de tot el repartiment
Pedro Almodóvar ha conclòs aquesta setmana el rodatge de la que serà la seva vint-i-quatrena pel·lícula, Amarga Navidad, i ho ha celebrat de manera emotiva repartint flors entre els actors i actrius principals. Segons un vídeo promocional difós ahir per la productora El Deseo, entre els protagonistes es troben Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón i Victoria Luengo.
L’estrena de la pel·lícula està prevista per al 2026 i se centra en Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicitat que, després de la mort de la seva mare durant un llarg pont de desembre, es refugia en la feina com a forma d’evadir el dolor. La situació la porta a una crisi de pànic que la fa parar i decidir viatjar a Lanzarote amb una amiga, iniciant un viatge de reflexió i redescobriment.
El rodatge va començar a principis de juny i s’ha dut a terme entre Madrid i Lanzarote, i va finalitzar dimarts passat a l’illa canària. En un moment del vídeo publicat, un membre de l’equip anuncia que Bárbara Lennie i Milena Smit han acabat la seva participació, i el director els entrega un ram de flors a cadascuna, un gest que es repeteix amb la resta del repartiment.
L’actriu Carmen Machi rep flors en un passadís que podria correspondre a un hospital, amb Gloria Muñoz estirada en un llit; Rossy de Palma i Patrick Criado també reben els seus rams en interiors; mentre que Aitana Sánchez Gijón finalitza la seva part en un carrer cèntric de Madrid. Sbaraglia, en canvi, ho fa als exteriors del Matadero i Victoria Luengo en un jardí nocturn.
Amb Amarga Navidad, Almodóvar torna al castellà després d’haver rodat en anglès The Room Next Door, estrenada al gener i protagonitzada per Julianne Moore i Tilda Swinton.