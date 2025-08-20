Els (més frescos de Santa Coloma)'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ELS (MÉS FRESCOS DE SANTA COLOMA)’
Avui és dia de visita, els turistes i els curiosos esperen amb impaciència l’inici de la visita guiada pels indrets més especials de Santa Coloma. Hora: 17 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘PAS A PAS’ - DANSA ITINERANT
Pas a pas és una creació de les joves companyies d’Andorra que explora els llenguatges del teatre de carrer i el site-specific, transformant l’espai urbà en un escenari viu. Hora: 21 h. Ordino.
MÚSICA
LOS MEJORES
És el nou tribut a les grans bandes espanyoles com Fito, El Canto del Loco, Melendi, Estopa i els grans temes que han estat la banda sonora de la nostra vida. Hora: 21 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.