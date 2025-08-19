AGENDA
Vesprejant en bicicleta per la parròquia
LA PROPOSTA DEL DIA
‘VESPREJANT EN BICICLETA PER LA PARRÒQUIA’
Passejada en bicicleta pels racons més emblemàtics d’Andorra la Vella, tot acompanyat d’explicacions per part d’un guia des d’una perspectiva històrica acompanyada d’imatges d’època per veure els contrastos del pas del temps. Activitat gratuïta per a tots els públics a partir de 12 anys, amb bicicletes elèctriques proveïdes per Cicland i ús del casc obligatori (no proporcionat). Hora: 19 h. A diversos espais d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
MÚSICA
‘RITMES, CAPITAL MUSICAL 2025. SET DE RUMBA’
Totes aquelles rumbes que us passin pel cap i que formen part de l’imaginari col·lectiu rumber: Peret, Gipsy Kings, Gato Pérez, Ai, ai, ai i tants d’altres. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
VISITES
‘VISITA NOCTURNA A L’EXPOSICIÓ D’ALBERT DÜRER’
Visita comentada a l’exposició en què es podrà gaudir d’una selecció de gravats d’època del mestre renaixentista. Hora: 20 h. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.