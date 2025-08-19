HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La vostra intuïció es trobarà elevada amb l'alineació astral. Tindràs el pressentiment que algú et trucarà, i immediatament sonarà el telèfon. O potser estaràs pensant en algú que no veus des de fa molt de temps - i t'ho trobes de casualitat a la botiga. Para atenció a aquestes coincidències gracioses que semblen connectar-te amb altres persones.
Taure
En aquest dia, els temes del poder i el control estaran presents a la teva ment. A la teva feina, desitjaràs tenir un rol de lideratge més important. Voldràs encarregar-te d'una cosa que ha sortit de control. Tens visió però no serà la teva àrea de responsabilitat. Els temes de dia són la humilitat i l'acceptació. Necessitaràs posar-te de banda per ara i lliurar el control.
Bessons
És un bon dia per compartir la teva filosofia personal amb els altres. El teu costat espiritual i servicial se sentirà emfatitzat aquest dia. Et trobaràs discutint amb algú sobre el significat de la vida. El teu punt de vista ajudarà aquesta altra persona a resoldre algunes coses. Et sentiràs una mica com un germà gran en oferir consells pràctics i positius. El teu cor se sentirà bé en arribar a una altra persona i fer el seu dia més alegre.
Cranc
Avui tindràs un humor extravertit. Et resultarà divertit comunicar-te amb els altres. Trucaràs a velles amistats i s'explicaran les novetats. O potser escriguis una llarga carta a algú especial per a tu. Et resultarà beneficiós expressar tot el que tens endins en comptes de guardar-t'ho. De vegades la teva contenció emocional et fa semblar glamurós i interessant. Però també crea una olla de pressió al teu sistema nerviós!
Lleó
La influència planetària avui t'aportarà equilibri i energia social a la teva vida. Et sentiràs bé respecte al lloc que ocupes al món quan interactues amb amics i col·legues. sentir-te d'ajuda per als altres és molt important per a tu. Avui rebràs una devolució afectuosa de persones que agraeixen la teva ajuda. Has de tenir en compte que has marcat una veritable diferència en moltes vides.
Verge
El vostre perfeccionisme estarà a l'ordre del dia amb l'energia astral d'aquest dia. A la teva feina, et sentiràs crític/a sobre els teus companys. Els descobriràs errors importants. També et sentiràs temptat a fer un xivarri sobre això, però has de considerar les teves accions acuradament. No crearàs un problema seriós si fas això públic? No seria millor fer servir la qüestió d'una manera més discreta?
Balança
Avui passaràs un dia tranquil amb els teus éssers estimats. L'alineació astral us posarà d'humor relaxat i acollidor. No tindràs ganes de fer cap feina, però sentiràs desitjos d'abraçar els teus fills! Passa temps amb els teus familiars i només gaudeix-ne la companyia. Necessites relaxar-te una mica i baixar el nivell d'estrès que has acumulat dins teu.
Escorpí
Avui podries voler fer les paus amb algú. La configuració dels planetes us ajudarà a veure les velles relacions de manera diferent. Si no has parlat amb un ésser estimat per algun temps, aquest pot ser el moment de reestablir la comunicació. No permetis que vells desacords evitin que puguis començar de zero! Estén una branqueta d'oliva i adopta una actitud de perdó. Aviat veuràs com una actitud positiva pot guarir velles ferides.
Sagitari
La configuració celestial actual us posarà d'humor alegre. Et divertiràs molt! Truca a amics que no hagis vist per algun temps i convida'ls a sopar. O planifica una vetllada especial amb la teva parella. Sentiràs desitjos de tenir gestos extravagants. Compra-li una dotzena de roses vermelles al teu enamorat/da. O prepara una inoblidable reunió amb els teus amics.
Capricornio
Avui ajudaràs algun familiar a fer les paus. Si et reuniràs amb els teus parents, seràs testimoni d'una petita baralla o desacord. Amb l'energia astral en joc, tindreu les paraules justes per oferir-vos. O potser els guies perquè trobin un compromís. Sigui el que diguis, confia que les teves paraules els inspirarà i ajudarà a veure els seus assumptes de manera diferent.
Aquari
En aquest moment potser estàs interessat a recomençar la relació amb algú. Si has estat amb problemes a la teva relació amorosa, voldràs solucionar les coses amb aquesta persona. Potser se t'acudirà una nova manera d'enfocar els teus problemes. La configuració planetària us ajudarà a trobar una solució positiva. No permetis que t'amarguin velles ferides. Aquest és un moment de meravellosa sanació!
Peixos
Avui estaràs molt sentimental. Avui i en els dies següents, els planetes elevaran elevarà les teves emocions. T'emocionaràs en escoltar una cançó a la ràdio. Si se t'omplen els ulls de llàgrimes, no sentis vergonya! Deixa que el teu cor romangui obert mentre experimentes aquestes emocions profundes. És bo ser sensible, així que no et reprimeixis. De vegades guardes massa dins teu i és millor deixar que aquests sentiments aflorin!