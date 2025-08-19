CARTELLERA

Materialistas

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Materialistas 17.30 19.45 21.45

Los muertimer 15.30 18.15 20.00

Karate Kid: legends 17.45 19.30 21.30

Weapons 17.15** 19.45** 22.15**

Ponte en mi lugar de nuevo 15.30 18.15

Los tipos malos 2 15.15 16.15 17.30

Los 4 fantásticos 12.15 19.30 22.00

Jurassic Word: el renacer 20.15

Padre no hay más que uno 5 15.45

Superman 16.00

F1 21.45

CINEMES GUIU

Materialistas 19.15

Los Muertimer 19.00

