TELEVISIÓ
Un heroi a Glasgow
El rodatge de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ha transformat el centre d’una ciutat escocesa en una recreació de Nova York, amb taxis grocs i persecucions
El centre de Glasgow s’ha convertit en un veritable escenari cinematogràfic amb explosions, persecucions i taxis grocs al més pur estil novaiorquès. La ciutat escocesa acull aquests dies el rodatge de Spider-Man: Brand New Day, la quarta entrega del superheroi de Marvel protagonitzada per Tom Holland, que continuarà filmant fins al 26 d’agost. Carrers com Bothwell Street, St. Vincent Street i diverses zones de Merchant City s’han transformat en un Manhattan fictici, amb cotxes de la policia de Nova York, bastides i cartells americans que converteixen Glasgow en una ciutat nord-americana en miniatura.
Milers de persones segueixen el rodatge i es fan fotos amb l’actor
L’espectacle ha atret milers de curiosos. Famílies senceres, nens i adults disfressats de Spider-Man, i fins i tot gossos amb capes vermelles, esperen darrere les tanques de seguretat amb els mòbils preparats per immortalitzar el seu heroi. Tom Holland ha interactuat amb els seguidors en diverses ocasions, saludant-los i fent-se fotografies, especialment amb els més petits que no amagaven la seva emoció. L’actor va explicar a les xarxes socials que és la seva quarta pel·lícula interpretant Peter Parker i la primera en què el públic va poder presenciar el primer dia de rodatge.
L’estrena de la pel·lícula està prevista per al juliol del 2026
La cinta, prevista per a l’estrena el juliol de 2026, comptarà també amb Zendaya com a MJ, Jon Bernthal en el paper del vigilant Punisher i Sadie Sink en un rol que es manté en secret. Tot i l’ambient festiu, el rodatge no ha estat exempt d’incidents: la policia investiga un home que es va exposar indegudament al carrer Bothwell Street el 5 d’agost, en ple horari de filmació i amb la via tallada al trànsit.
Aquest és el segon projecte consecutiu que Holland roda a Escòcia: el mes passat va ser vist a les Highlands on grava The Odyssey, de Christopher Nolan. Glasgow s’ha convertit, així, en un espectacle que barreja l’adrenalina de Marvel amb la vida quotidiana de la ciutat escocesa.